Hanoi (VNA) – El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, ofreció hoy una rueda de prensa internacional en el Centro Nacional de Convenciones de Hanoi para informar sobre los resultados de la 12.ª Cumbre Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) y la 11.ª Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS).



Durante el encuentro, el canciller respondió a las preguntas de periodistas nacionales e internacionales sobre las contribuciones e iniciativas de Vietnam, la implementación de los compromisos alcanzados y los beneficios estratégicos que ambos mecanismos de cooperación aportarán a la región.



Al referirse al papel de Vietnam como anfitrión y presidente de la CLMV, el ministro explicó que el país consultó activamente con los Estados miembros y las organizaciones pertinentes para elaborar propuestas sobre las principales orientaciones de cooperación, que posteriormente fueron sometidas a consideración y aprobación.



Asimismo, dijo que Vietnam trabajó estrechamente con sus socios en la preparación de los documentos de las cumbres, la evaluación de los resultados de la cooperación, la definición de medidas concretas para el próximo periodo y la participación directa en importantes programas y proyectos conjuntos.



El ministro destacó dos iniciativas principales propuestas por Vietnam y respaldadas por los países miembros: el corredor de «puertos secos inteligentes» (smart dry ports) y la «ruta del patrimonio» (heritage journey), ambos en el marco de la CLMV.



La iniciativa del corredor de puertos secos inteligentes plantea un nuevo enfoque para el desarrollo de infraestructuras, orientado a crear centros logísticos integrados que conecten pasos fronterizos, aeropuertos y puertos marítimos.

﻿Una representante de la revista Mekong ASEAN formula una pregunta durante la rueda de prensa. Foto: VNA

Por su parte, la «ruta del patrimonio» pretende estrechar los vínculos turísticos entre los países mediante la conexión de destinos emblemáticos, como Bagan (Myanmar), Luang Prabang (Laos) y Trang An (Vietnam).



Según el funcionario, ambas iniciativas responden a necesidades prioritarias compartidas por los países miembros y cuentan con objetivos, actividades y mecanismos de seguimiento claramente definidos. Su ejecución será evaluada al cabo de un año para medir los avances y los resultados alcanzados.



El ministro explicó que las contribuciones de Vietnam se sustentan en su condición de país ribereño del Mekong y en el dinamismo de su economía, cuyos avances en materia de desarrollo están estrechamente vinculados a las prioridades y los ámbitos de cooperación de ambos mecanismos.



Para ilustrar el potencial de la cooperación regional, señaló que la ACMECS, integrada por Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar y Tailandia, reúne a más de 250 millones de habitantes en una superficie superior a 1,9 millones de kilómetros cuadrados, con un producto interior bruto (PIB) conjunto de más de 1,2 billones de dólares y un volumen comercial cercano a los 1,5 billones de dólares. Por su parte, los cuatro países de la CLMV -Vietnam, Laos, Camboya y Myanmar- suman una superficie de aproximadamente 1,37 millones de kilómetros cuadrados, un PIB de unos 563.000 millones de dólares y un comercio total cercano a los 900.000 millones de dólares.



El propio desarrollo socioeconómico de Vietnam constituye una contribución directa al progreso común de ambos mecanismos, afirmó y añadió que las propuestas planteadas por el país han recibido sistemáticamente una valoración positiva y el respaldo de los demás miembros.



En cuanto a la puesta en práctica de los resultados de las cumbres, el ministro señaló que los documentos adoptados establecen claramente los objetivos, las áreas de cooperación y las modalidades de implementación.



Sobre esta base, cada Gobierno elaborará su propio programa de acción y planes específicos, al tiempo que reforzará la coordinación entre los ministerios, las autoridades locales, los países miembros, la Secretaría de la ASEAN y los socios internacionales.



Asimismo, indicó que, durante la reciente cumbre, uno de los países miembros propuso establecer un Consejo Empresarial de la ACMECS. Esta iniciativa podría convertirse en una plataforma de apoyo para los inversores que operan en la región y contribuir a estrechar los vínculos entre las comunidades empresariales de los países participantes.



Sobre los beneficios concretos de ambos mecanismos, Le Hoai Trung consideró que sus principales ámbitos de cooperación responden estrechamente a las necesidades socioeconómicas, las orientaciones de desarrollo y el nuevo modelo de crecimiento de Vietnam.



En este sentido, identificó tres beneficios estratégicos: preservar un entorno de paz y estabilidad; promover un crecimiento rápido y sostenible mediante la ciencia y la tecnología, reforzando los motores de crecimiento existentes y generando otros nuevos; y mejorar las condiciones de vida materiales y espirituales de la población.



El ministro manifestó su confianza en que la cooperación no se limitará al ámbito gubernamental, sino que se extenderá también a las empresas, las organizaciones, las comunidades científicas y la población. De este modo, los compromisos asumidos podrán traducirse en recursos concretos para impulsar el desarrollo de Vietnam y de los demás países miembros en la nueva etapa./.