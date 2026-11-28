Hanoi, 28 nov (VNA)- La XI Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), organizada hoy en esta capital por Vietnam junto con Myanmar, país que ejerce actualmente la presidencia del mecanismo, está llamada a abrir un nuevo capítulo en la cooperación subregional y convertir el potencial existente en prosperidad compartida para toda la región.

La cita marca un hito importante en el fortalecimiento de la solidaridad, la conectividad estratégica y la cooperación subregional. Como uno de los principales eventos multilaterales acogidos por Vietnam en 2026, pone de relieve el sentido de responsabilidad, la posición y el papel central del país en la configuración de la dinámica regional.

ACMECS: la voz unificada de cinco países del Mekong

La ACMECS, anteriormente conocida como Estrategia de Cooperación Económica (ECS), es un marco de cooperación económica integrado por cinco países: Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam. Su objetivo es fortalecer la cooperación, reducir las brechas de desarrollo, mejorar la competitividad regional y promover el desarrollo sostenible.

La iniciativa, impulsada por Tailandia, se estableció oficialmente en noviembre de 2003, durante la Cumbre de Bagan, en Myanmar, con cuatro miembros fundadores: Camboya, Laos, Myanmar y Tailandia. En aquella cita, los líderes acordaron cambiar el nombre del mecanismo en referencia a los tres principales sistemas fluviales de la cuenca del río Mekong.

Actualmente, la cooperación de ACMECS abarca ocho ámbitos: comercio e inversión; agricultura; industria y energía; transporte; turismo; desarrollo de recursos humanos; salud pública; y medio ambiente.

El mecanismo celebra reuniones ministeriales anuales y cumbres cada dos años, cuya presidencia rota alfabéticamente entre los Estados miembros. Hasta la fecha se han celebrado diez cumbres. En la más reciente, la X Cumbre de ACMECS, presidida por Laos en 2024, los líderes adoptaron la Declaración de Vientiane e impulsaron los esfuerzos conjuntos para gestionar los recursos hídricos de la cuenca del río Mekong.

Durante más de dos décadas, los miembros de ACMECS han logrado avances notables en la ampliación de sus alianzas externas y la movilización de recursos internacionales para el desarrollo, especialmente en los ámbitos de las energías renovables, la gestión del agua, el control de la contaminación atmosférica, la economía digital, el comercio digital y la ciberseguridad.

Entre las iniciativas destacadas figuran el apoyo de Japón a la recuperación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) tras la pandemia de COVID-19 y la asistencia de Corea del Sur para armonizar los marcos regulatorios y facilitar el comercio transfronterizo. En este modelo, los países del Mekong identifican sus necesidades prioritarias, mientras que los socios para el desarrollo aportan conocimientos especializados y recursos específicos.

Los Estados miembros están ultimando actualmente los procedimientos para establecer el Fondo de Desarrollo de ACMECS, con el fin de garantizar la autonomía financiera del mecanismo, además de los recursos externos destinados a proyectos prioritarios. Los cinco países se han comprometido a realizar aportaciones al fondo. Al mismo tiempo, el bloque continúa atrayendo el respaldo de importantes socios, entre ellos Estados Unidos, China, India, Japón y Corea del Sur.



Vietnam: miembro proactivo, comprometido y responsable de ACMECS

Vietnam se incorporó oficialmente al ACMECS durante su primera reunión ministerial, celebrada en Tailandia en noviembre de 2004. En los últimos 20 años, el país ha considerado sistemáticamente este mecanismo como un marco estratégico de cooperación vinculado a sus principales socios regionales.

Como miembro activo y responsable, Vietnam ha realizado importantes contribuciones al bloque. En su condición de puerta de entrada oriental de la subregión del Mekong, el país constituye un eslabón indispensable de los corredores económicos regionales.

Vietnam ha propuesto e impulsado de manera proactiva nuevas ideas, contribuido a la elaboración de documentos importantes, encabezado iniciativas y prestado asistencia para el desarrollo a los demás miembros, especialmente en la formación de recursos humanos y el desarrollo de infraestructuras. Asimismo, ha coordinado varios sectores especializados y puesto en marcha numerosos programas prácticos que promueven una cooperación integral entre los cinco países.

Anteriormente, Vietnam acogió con éxito la III Cumbre del ACMECS, en noviembre de 2008, y la VII Cumbre del mecanismo, en octubre de 2016, ambas celebradas en Hanoi.



XI Cumbre de ACMECS: hacia un futuro inteligente y sostenible

Sobre la base de los resultados de las anteriores ediciones, Vietnam organiza conjuntamente con Myanmar, país que ejerce la presidencia del mecanismo, la XI Cumbre de ACMECS, que se celebra hoy en Hanoi.

Bajo el lema “Impulsar el desarrollo socioeconómico hacia una ACMECS inteligente y sostenible”, la cumbre se centra en evaluar la cooperación desarrollada hasta ahora y definir las orientaciones para el futuro.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Hang, señaló que, en consonancia con el tema central de la cumbre, los Estados miembros han alcanzado un amplio consenso sobre tres grandes prioridades estratégicas.

La primera consiste en fortalecer la conectividad estratégica y ampliar el espacio de desarrollo. Como prioridad principal, este eje busca impulsar las infraestructuras de transporte, el comercio, la inversión, la logística, la transformación digital, el turismo, la educación y los intercambios entre pueblos.

Una conectividad sincronizada no solo permitirá aprovechar al máximo el potencial económico de cada país, sino que también abrirá nuevos espacios estratégicos de desarrollo, reducirá los costes de transacción y facilitará las actividades de producción y negocios transfronterizos.

La segunda prioridad es hacer frente a los desafíos comunes y garantizar la seguridad hídrica. Los líderes mantendrán debates en profundidad sobre los mecanismos de coordinación para la adaptación al cambio climático, la protección del medio ambiente y, sobre todo, la gestión y el aprovechamiento sostenibles y equitativos de los recursos hídricos del río Mekong. Esta cuestión se considera fundamental para garantizar los medios de vida a largo plazo, la seguridad alimentaria y la seguridad energética de decenas de millones de habitantes de la cuenca.

La tercera consiste en profundizar la articulación con la ASEAN. Marcos de cooperación como ACMECS y CLMV (Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam) reforzarán sus vínculos con los programas generales de desarrollo de la ASEAN, al tiempo que ampliarán la colaboración con los principales socios y las instituciones financieras internacionales.

El canciller vietnamita, Le Hoai Trung, jefe del Comité Organizador de la XII Cumbre del CLMV y la XI Cumbre de ACMECS, subrayó que la organización de ambas citas demuestra la proactividad de Vietnam y sus contribuciones responsables a la cooperación subregional del Mekong.

Señaló que estos eventos contribuyen a ampliar los horizontes de desarrollo, fortalecer los vínculos comerciales y de inversión, estrechar la amistad entre los países vecinos y apoyar activamente la materialización de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.

En la XI Cumbre de ACMECS, se prevé que el primer ministro Le Minh Hung se reúna con los demás líderes para debatir las prioridades comunes de los cinco países del Mekong.

Como país anfitrión, Vietnam busca fomentar la coordinación entre los Estados miembros, impulsar el proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN y ampliar los vínculos con los socios para el desarrollo, a fin de que los beneficios concretos de la cooperación lleguen directamente a los ciudadanos y las empresas de toda la región./.