Vientiane (VNA)- Vietnam es uno de los países más activos en la promoción de la cooperación en el marco de Cumbre de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) y la Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) y desempeña un papel importante para que estos mecanismos de colaboración subregional funcionen cada vez con mayor eficacia y generen resultados más concretos.

Así lo afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores de Laos Maythong Thammavongsa durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Vientiane.

El funcionario enfatizó que la organización simultánea en Vietnam de la 12ª Cumbre de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV 12) y la 11ª Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS 11) dará un nuevo impulso a estos marcos de cooperación y reportará beneficios concretos a los países miembros.

En particular, en el marco de ACMECS, Vietnam anunció una contribución de 10 millones de dólares al Fondo de Desarrollo de ACMECS para el despliegue de los proyectos de cooperación, destacó.

Se espera que los acontecimientos darán lugar a nuevas iniciativas y un fuerte impulso, que permitirán profundizar y hacer más sustantiva la cooperación subregional, en general, así como la de los mecanismos CLMV y ACMECS, generando mayores beneficios concretos para las personas en la zona, expresó.

En cuanto a los ámbitos que deberán recibir prioridad en el próximo período, ante un contexto regional e internacional marcado por numerosas fluctuaciones, consideró que los mecanismos de cooperación CLMV y ACMECS están orientados principalmente al desarrollo, con el objetivo de reducir las brechas de progreso entre los países de la cuenca del río Mekong y dentro de la subregión.

Por ello, el desarrollo y la cooperación económica constituyen la principal prioridad en la que ambos mecanismos deben centrar sus esfuerzos. Para que la cooperación económica alcance el éxito y despliegue su máximo potencial, los países necesitan prestar atención especial a cuatro ámbitos clave.

En primer lugar, buscan concentrarse en la conectividad y la integración, especialmente el desarrollo de infraestructuras, con el fin de facilitar el transporte de mercancías, los viajes y los intercambios entre los países.

En segundo lugar, en el actual contexto de rápido avance de la ciencia y la tecnología, la inteligencia artificial (IA), la transformación digital y el comercio digital son ámbitos de suma importancia en los que es necesario intensificar la cooperación para aprovechar al máximo los logros científicos y tecnológicos.

En tercer lugar, se refirió a una cooperación turística para fomentar y facilitar la circulación y los intercambios entre los pueblos de la subregión, así como a ampliar la conectividad cultural y social.

En cuarto lugar, el funcionario abordó el desarrollo de los recursos humanos, dado que el factor humano reviste una importancia especial para la cooperación subregional.

De acuerdo con el vicecanciller, resulta necesario encontrar la manera de que los países de la cuenca del río Mekong, CLMV y ACMECS cooperen en la formación y el desarrollo de los recursos humanos, pues estos constituyen el elemento central y el motor clave para impulsar de manera integral el desarrollo económico, el progreso social y los intercambios entre los pueblos, y permitir que los estados de la región cuenten con recursos humanos plenamente capacitados en todos los ámbitos.

Al referirse a la relación entre la cooperación subregional y el cumplimiento de los objetivos comunes de la Comunidad de la ASEAN, así como al significado de que Vietnam sea sede de las mencionadas cumbres, comunicó que el bloque sudesteasiático ha establecido la Visión 2045 y ha impulsado la cooperación en torno a tres pilares: político, económico y sociocultural.

Cuando los mecanismos de cooperación subregional, como CLMV y ACMECS - integrados ambos por países miembros de la ASEAN - funcionan eficazmente, contribuyen de manera directa y significativa a hacer realidad la Visión 2045 de la agrupación y sus objetivos comunes, apuntó.

Como país anfitrión de estas cumbres, Vietnam desempeña un papel muy importante al contribuir a que los objetivos comunes de la ASEAN estén cada vez más cerca de hacerse realidad, resaltó.

También formuló votos porque desempeñará con éxito su papel de país anfitrión y seguirá siendo un motor importante para impulsar una cooperación cada vez más sustantiva en el marco de CLMV y ACMECS, reafirmando y elevando así aún más su papel de liderazgo y su posición a un nuevo nivel, tanto en la cooperación subregional como en la Comunidad de la ASEAN./.