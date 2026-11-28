Hanoi, 28 nov (VNA)- El senador y ministro australiano de Comercio y Turismo, Don Farrell, destacó el creciente papel de Vietnam en la cooperación y la integración económicas regionales y reafirmó la voluntad de Canberra de trabajar en estrecha coordinación con Hanoi para profundizar las relaciones bilaterales durante una entrevista concedida a la prensa con motivo de su visita a Vietnam, del 25 al 29 de noviembre.



Al referirse a la presidencia australiana del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) en 2025, Don Farrell valoró los resultados alcanzados por Vietnam al frente de este acuerdo en 2026, en un contexto marcado por fuertes presiones sobre las normas del comercio mundial.



Según el ministro, el CPTPP figura entre los acuerdos comerciales más ambiciosos del mundo. Australia y Vietnam comparten una visión común sobre el libre comercio y el comercio justo, así como el interés por mantener un entorno económico regional abierto y estable.



Bajo el lema “Visiones compartidas, acciones conjuntas”, el año de presidencia vietnamita registró avances importantes, entre ellos la aprobación de varios documentos y decisiones durante la reunión ministerial. El número de textos adoptados en 2026 alcanzó un nivel sin precedentes desde la entrada en vigor del acuerdo.



A juicio del ministro, estos resultados refuerzan la confianza en la capacidad de Vietnam para organizar con éxito el Año APEC 2027.



Australia tiene previsto colaborar estrechamente con Hanoi en los preparativos de este evento y respaldar nuevas iniciativas que respondan a las necesidades de desarrollo de las economías miembros.



Don Farrell señaló que regresará a Vietnam para participar en las actividades relacionadas con la Reunión de Ministros de Comercio de APEC. Asimismo, el primer ministro australiano tiene previsto visitar el país con motivo de los eventos de alto nivel del foro.



Desde que sus relaciones fueron elevadas al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2024, ambos países cuentan con nuevas bases para ampliar su cooperación. Esta dinámica se vio reforzada, en particular, por la visita de Estado a Australia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en agosto pasado.



Según datos vietnamitas, el comercio bilateral alcanzó los 8,2 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, lo que representa un aumento interanual de aproximadamente el 22%. Ambas partes aspiran a elevar esta cifra a 20 mil millones de dólares.



Australia considera a Vietnam un socio prioritario en el marco de su Estrategia Económica para el Sudeste Asiático hasta 2040. Ante las tensiones geopolíticas y el auge del proteccionismo, Canberra busca diversificar sus relaciones comerciales y fortalecer los intercambios con los países comprometidos con el libre comercio.



No obstante, el ministro Don Farrell considera que las inversiones australianas en Vietnam aún no alcanzan su potencial. Desde 2024, cuatro delegaciones australianas de promoción comercial y de inversiones han visitado el país. Los equipos australianos especializados en facilitar inversiones han acompañado nuevos proyectos por valor de 163 millones de dólares australianos. Además, desde 2017, Agencia Australia de Finanzas y Exportaciones ha movilizado 1,3 mil millones de dólares australianos para respaldar proyectos de infraestructura y las exportaciones hacia Vietnam.



Ambas economías presentan numerosas complementariedades. Desde marzo de 2026, Australia ha importado 130 mil toneladas de fertilizantes vietnamitas, contribuyendo así a respaldar la producción de trigo y otros cereales.



Canberra también desea facilitar el acceso de los productos agrícolas vietnamitas a su mercado mediante la cooperación técnica en materia de normas de bioseguridad.



En los sectores de la energía y los minerales esenciales, Australia busca garantizar el suministro a largo plazo de carbón, gas natural licuado (GNL) y minerales, al tiempo que pone su experiencia al servicio de Vietnam para desarrollar las energías renovables y las infraestructuras energéticas.



Por último, el ministro Don Farrell destacó el papel de la comunidad vietnamita, integrada por más de 400 mil personas residentes en Australia, en el desarrollo de los intercambios y las inversiones entre ambos países. Reafirmó que Australia acompañará a Vietnam en la consecución de su objetivo de convertirse en un país desarrollado para 2045./.

VNA