Hanoi (VNA)- La visita de trabajo a China del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, para asistir a la 33.ª Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y desarrollar actividades bilaterales reafirmó la imagen de un Vietnam abierto, dinámico y dispuesto a asumir su responsabilidad como anfitrión del APEC 2027.



El viaje, efectuado del 17 al 20 del corriente mes, también contribuyó a profundizar de manera sustantiva y eficaz las relaciones entre Vietnam y China.



Difundir el mensaje de cooperación y desarrollo



En el marco de la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del APEC, celebrada en Shenzhen, ante los dirigentes de las 21 economías miembros, el secretario general y presidente To Lam asumió oficialmente la responsabilidad de anfitrión del Año APEC 2027, recibida del secretario general del Partido Comunista de China y presidente de ese país, Xi Jinping, quien expresó su plena confianza en que Vietnam organizará con éxito el evento.



Al asumir esta responsabilidad, el secretario general y presidente To Lam afirmó que Vietnam coordinará estrechamente con los miembros del foro para preservar y potenciar los logros alcanzados, así como abrir nuevas vías de cooperación que impulsen un crecimiento rápido y sostenible y fortalezcan la resiliencia de las economías.



Bajo el lema “Construir juntos una nueva era de resiliencia, innovación y prosperidad compartida” del APEC 2027, Vietnam propuso tres grandes prioridades: elevar la productividad de las economías; promover el comercio y la inversión regionales; y fortalecer la resiliencia y el dinamismo económicos, así como mejorar la calidad de vida de la población.



El secretario general y presidente To Lam prometió que Vietnam será un anfitrión comprometido y extendió una cordial invitación a los dirigentes, empresarios y amigos internacionales para visitar el país con motivo del APEC 2027.



Durante la reunión, los líderes del APEC valoraron las orientaciones de cooperación propuestas por Vietnam y expresaron su respaldo y expectativa de que el Año APEC 2027 genere nuevos impulsos para la colaboración. Asimismo, aprobaron la Declaración de Líderes y tres documentos sobre la digitalización del comercio, la economía digital y la inteligencia artificial, y la conectividad del APEC para el período 2026-2035.



En la Cumbre de Directores Ejecutivos del APEC 2026, que reunió a cerca de 2.000 delegados, el máximo dirigente vietnamita presentó tres orientaciones estratégicas: promover un entorno comercial y de inversión amplio y abierto; generar nuevos motores de crecimiento y espacios de desarrollo; y situar la prosperidad de las personas y las empresas en el centro de la cooperación.



Al margen de la Semana de Líderes Económicos de APEC 2026, también mantuvo encuentros con dirigentes de numerosas economías miembros para impulsar los vínculos bilaterales y recabar apoyo para el APEC 2027.



Ampliar la cooperación sustantiva entre Vietnam y China



Esta segunda visita del secretario general y presidente To Lam a China en 2026 contribuyó a consolidar la confianza política e impulsar la cooperación sustantiva entre ambos Partidos y países.



Durante las conversaciones oficiales, el líder y Xi Jinping reafirmaron la prioridad que conceden al desarrollo de las relaciones de buena vecindad y amistad, a la Asociación de Cooperación Estratégica Integral y a la construcción de la Comunidad de Futuro Compartido Vietnam-China de importancia estratégica.



Ambas partes acordaron intensificar los intercambios estratégicos de alto nivel, la cooperación en materia de construcción partidista y gobernanza nacional, así como fortalecer el papel de los mecanismos de cooperación bilateral y del Diálogo Estratégico sobre diplomacia, defensa y seguridad pública.



En los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación, durante el Foro de Conexión Tecnológica e Innovación entre Vietnam y la Gran Área de la Bahía de China, ambas partes anunciaron un documento de cofinanciación de cuatro proyectos conjuntos de investigación e intercambiaron 16 memorandos de entendimiento sobre cooperación. Por su parte, la aerolínea Vietnam Airlines anunció la apertura de una nueva ruta aérea que conecta Vietnam con la Gran Área de la Bahía.



El secretario general y presidente To Lam también recibió a directivos de importantes corporaciones de China y la Coalición Empresarial Estados Unidos-APEC, y reafirmó que Vietnam prioriza la captación de proyectos de inversión de alta calidad, con un elevado contenido tecnológico y valor añadido, vinculados a la investigación, el desarrollo, la transferencia de tecnología y la formación de recursos humanos.



Asimismo, el Foro de Conectividad Estratégica para el Desarrollo de Vietnam y el Suroeste de China contribuyó a ampliar la cooperación económica, comercial y de inversión entre ambas partes.



Además, el secretario general y presidente To Lam y su esposa visitaron la antigua residencia del Presidente Ho Chi Minh en la ciudad de Kunming, y se reunieron con jóvenes vietnamitas y chinos participantes en el programa “Ruta Roja”, así como con la comunidad de coterráneos residentes en Yunnan.



Las actividades de intercambio cultural en las que participó la primera dama Ngo Phuong Ly también contribuyeron a estrechar los vínculos entre los pueblos y consolidar las bases sociales de las relaciones bilaterales.



Desde las orientaciones trazadas para el APEC 2027 hasta los avances en la cooperación científico-tecnológica, la conectividad entre localidades y los intercambios pueblo a pueblo, la visita generó un nuevo impulso para la integración internacional de Vietnam y consolidó, al mismo tiempo, los cimientos de confianza y amistad entre Vietnam y China./.

VNA