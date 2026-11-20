Shenzhen (VNA) - Vietnam ha recibido el respaldo y las expectativas positivas de la comunidad internacional tras asumir oficialmente la presidencia del Año de APEC 2027, el 19 de noviembre, durante la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Shenzhen, China.



Diversos medios internacionales y dirigentes de economías miembros destacaron la contribución que Vietnam puede realizar al fortalecimiento de la cooperación, la paz y la prosperidad en la región.



Agencias y medios de comunicación como Xinhua, China Daily, Associated Press (AP), Reuters y The Gulf Observer informaron ampliamente sobre el traspaso de la responsabilidad a Vietnam.



Según Xinhua, durante la ceremonia de clausura de la reunión, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, invitó a los dirigentes y representantes de las economías miembros a participar en las actividades de APEC que se celebrarán en el país indochino en 2027.



Por su parte, The Gulf Observer señaló que los líderes económicos de APEC valoraron la intervención del secretario general y presidente To Lam, especialmente las tres grandes orientaciones propuestas por Vietnam para el Año de APEC 2027.



Expresaron su confianza en que el país contribuya activamente a impulsar la cooperación y consolidar la paz, la estabilidad y la prosperidad compartida en Asia-Pacífico.



En Filipinas, medios como Philippines News Agency (PNA), GMA News y Politiko informaron que el presidente Ferdinand Marcos Jr. expresó su pleno apoyo a Vietnam como anfitrión del APEC 2027 durante una reunión con el máximo dirigente vietnamita, celebrada al margen de la cumbre el 19 de noviembre.



Ambos dirigentes también abordaron el fortalecimiento de la cooperación marítima y la seguridad alimentaria.



Entretanto, según TodayPress.tv, el presidente estadounidense Donald Trump felicitó a Vietnam por asumir la presidencia y acoger el APEC en 2027 durante su encuentro con el secretario general y presidente To Lam en Shenzhen. También invitó al máximo dirigente vietnamita a participar en la Cumbre del G20, prevista para los días 14 y 15 de diciembre en Miami.



La agencia nacional de noticias de Malasia, Bernama, consideró que la organización del Año de APEC 2027 por parte de Vietnam abre un nuevo capítulo en la cooperación regional, en medio de las expectativas de las economías miembros y de la comunidad internacional sobre las contribuciones vietnamitas al desarrollo y la prosperidad de Asia-Pacífico.



Bernama también citó al mandatario vietnamita, quien señaló que las actividades del APEC 2027 se desarrollarán en distintas localidades de Vietnam, con la participación de autoridades locales, empresas y ciudadanos, y culminarán con la Semana de Líderes Económicos de APEC en Phu Quoc, en la provincia de An Giang./.

VNA