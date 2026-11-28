Minsk, 28 nov (VNA) – La próxima visita oficial a Vietnam del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, prevista del 1 al 3 de diciembre, refleja la firme voluntad política de ambas partes de consolidar y profundizar la amistad tradicional y la Asociación Estratégica bilateral, en vísperas del 35.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, afirmó el embajador de Vietnam en Bielorrusia, Nguyen Van Trung.



La visita responde a una invitación del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Nguyen Van Trung señaló que la visita de Estado del secretario general To Lam a Bielorrusia en mayo de 2025 y la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica abrieron una nueva etapa de cooperación, sentando bases sólidas para reforzar la confianza política y ampliar la colaboración entre ambos países.



La próxima visita de Lukashenko constituye una nueva muestra de la cercanía, la confianza y el respeto mutuo que caracterizan las relaciones entre los máximos dirigentes de ambos países, agregó.



El embajador destacó que, sobre la base de la amistad tradicional y los estrechos vínculos entre ambos pueblos, la visita ofrecerá a los dirigentes de los dos países la oportunidad de revisar la implementación de los acuerdos alcanzados y definir nuevas orientaciones y medidas concretas para profundizar la Asociación Estratégica, dotándola de un contenido cada vez más sustancial, práctico y eficaz.



Uno de los resultados más destacados previstos es la firma de una hoja de ruta para la cooperación bilateral durante el periodo 2027-2029, que establecerá las principales orientaciones para el desarrollo de las relaciones en todos los ámbitos.



Nguyen Van Trung señaló que la cooperación económica, comercial y de inversión ocupará un lugar prioritario en la agenda de la visita. Paralelamente, Bielorrusia enviará una importante delegación empresarial, encabezada por el viceprimer ministro Alexander Terekhov, a Ciudad Ho Chi Minh para participar en la Expo Vietnam 2026 y celebrar un foro empresarial bilateral. Asimismo, empresas bielorrusas del sector de la defensa participarán en la Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para diciembre.



Se espera que la visita de Lukashenko contribuya a impulsar importantes proyectos conjuntos, entre ellos el ensamblaje de camiones MAZ en la provincia de Hung Yen, la fabricación de tractores de marca bielorrusa en Ciudad Ho Chi Minh, la producción de camiones mineros BELAZ y el establecimiento de una empresa conjunta de productos lácteos que utilizará materias primas y tecnología de Bielorrusia.



Los acuerdos que se suscribirán durante la visita reflejan una nueva orientación de la cooperación bilateral, basada en la vinculación de la producción industrial con la localización, la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades para abastecer a los mercados regionales, explicó el embajador.



Otro ámbito prioritario será el fortalecimiento de la cooperación directa entre las localidades de ambos países. En este sentido, las alianzas entre la provincia de Hung Yen y sus contrapartes bielorrusas constituyen un modelo destacado de colaboración entre autoridades locales y empresas en sectores como la agricultura, el procesamiento de alimentos, la logística, el turismo, la educación y la ciencia y la tecnología.



El diplomático calificó de muy elevado el compromiso político y la determinación de ambas partes para materializar su visión de cooperación. En particular, señaló que tanto el secretario general y presidente To Lam como el presidente Alexander Lukashenko han dado instrucciones directas para que la Asociación Estratégica se traduzca en resultados concretos, tangibles y cuantificables en todos los ámbitos de la cooperación bilateral.



Esta voluntad política ya comienza a reflejarse en resultados concretos, como la puesta en marcha de vuelos directos entre Minsk y Nha Trang y Phu Quoc, la facilitación de los procedimientos de visado, el crecimiento del intercambio comercial y el avance de nuevos proyectos conjuntos.



En el ámbito económico, la cooperación está evolucionando desde un modelo centrado principalmente en el intercambio de mercancías hacia otro que prioriza las empresas conjuntas, la producción industrial, el ensamblaje, la transferencia de tecnología y el acceso conjunto a mercados de terceros países. Esta orientación se refleja especialmente en los proyectos relacionados con tractores bielorrusos, camiones MAZ, vehículos mineros BELAZ y el procesamiento de alimentos, indicó.



Nguyen Van Trung expresó su confianza en que la orientación común y el firme compromiso de los máximos dirigentes de ambos países constituyen una garantía política fundamental para llevar a buen término la hoja de ruta de la Asociación Estratégica Vietnam-Bielorrusia. El objetivo es claro: que cada mecanismo de cooperación genere resultados, cada acuerdo se concrete en proyectos específicos y cada proyecto aporte beneficios tangibles a los ciudadanos, las localidades y las empresas de ambos países.



Este enfoque será también uno de los criterios fundamentales para evaluar el éxito de la Asociación Estratégica entre Vietnam y Bielorrusia en su nueva etapa, afirmó.



A su juicio, esta determinación conjunta abre perspectivas muy favorables para el futuro de las relaciones bilaterales. La cooperación política y diplomática seguirá siendo el pilar fundamental, sustentada en la profunda confianza entre los dirigentes y la amistad tradicional entre ambos pueblos. Los vínculos económicos, comerciales y de inversión ocuparán un lugar central, mientras que la colaboración en defensa, seguridad, ciencia y tecnología ofrece importantes perspectivas de desarrollo. Por su parte, los intercambios en educación, cultura y turismo, junto con los contactos entre los pueblos y la cooperación entre localidades, contribuirán a consolidar unas relaciones bilaterales duraderas.



El embajador destacó también el papel esencial de las asociaciones de amistad, los antiguos expertos, los exalumnos y la comunidad vietnamita residente en Bielorrusia en el mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos entre ambos pueblos.



Asimismo, subrayó la importancia de promover una mayor participación de los jóvenes y estudiantes para que las nuevas generaciones conozcan, valoren y continúen cultivando la amistad tradicional, contribuyendo así al desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Bielorrusia en esta nueva etapa./.

VNA