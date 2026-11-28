Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, encabezó hoy una delegación de alto nivel del país para participar en la 11.ª Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), donde propuso tres prioridades estratégicas para reforzar la cooperación entre los cinco países miembros.



Organizada conjuntamente por Vietnam y Myanmar, que ejerció la presidencia de ACMECS durante el periodo 2025-2026, la cumbre se desarrolló bajo el lema «Impulsar el desarrollo socioeconómico hacia una ACMECS inteligente y sostenible». En el encuentro participaron el presidente de Myanmar y los primeros ministros de Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam.



En su discurso inaugural, el presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, destacó que la fortaleza colectiva de los cinco países del Mekong reside en la confianza mutua y la solidaridad. Asimismo, instó a ACMECS a aprovechar mejor sus ventajas y contribuir a la paz, la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo sostenible de la región.



Los dirigentes evaluaron los avances en los tres pilares de cooperación del mecanismo: conectividad de infraestructuras físicas, conectividad de infraestructuras blandas e intercambios pueblo a pueblo. También debatieron medidas para mejorar la eficacia de este marco de cooperación y generar nuevos impulsos ante las profundas transformaciones del contexto regional e internacional.



Con el objetivo compartido de construir una subregión de ACMECS próspera, inteligente y sostenible, los líderes acordaron ampliar la cooperación en ámbitos como el comercio, la inversión, la industria, la agricultura, el transporte, la educación, el medio ambiente y la energía. Asimismo, identificaron la innovación, la transformación digital, la transición verde y el desarrollo inclusivo como nuevos motores fundamentales para impulsar el crecimiento, elevar la competitividad y mejorar las condiciones de vida de la población.



Los participantes también destacaron la importancia de fortalecer los recursos humanos, diversificar las fuentes de financiación y reforzar la capacidad institucional, especialmente mediante la promoción del papel de la Secretaría Provisional de ACMECS, la puesta en funcionamiento del Fondo de Desarrollo de ACMECS y una coordinación más estrecha con otros mecanismos de cooperación regionales y subregionales.



En su intervención, el primer ministro Le Minh Hung reafirmó el compromiso de Vietnam de participar activamente y contribuir de manera sustancial a la cooperación en la subregión del Mekong, especialmente en el marco de ACMECS. Calificó este mecanismo como el único marco de cooperación impulsado y gestionado por los propios cinco países del Mekong, que desempeña un papel esencial en el fortalecimiento de la solidaridad y la confianza estratégica entre sus miembros, así como en la promoción de posiciones comunes ante los socios externos.



Ante los profundos cambios que atraviesan el escenario regional y mundial, el jefe de Gobierno vietnamita consideró que ACMECS necesita una renovación sustancial de su modelo de cooperación: pasar de una actitud de adaptación pasiva a otra de configuración proactiva del desarrollo, y dejar de depender exclusivamente de las ventajas existentes para generar nuevas fuentes de competitividad mediante una conectividad más profunda y efectiva.



Con la visión de transformar la subregión del Mekong en un centro de producción de alta calidad, innovador, autosuficiente y sostenible, el dirigente vietnamita propuso tres prioridades estratégicas.



En primer lugar, ACMECS debe ampliar el espacio de desarrollo, reforzar la conectividad económica y elevar la competitividad de toda la subregión. Para ello, los países miembros deberían priorizar la conexión fluida entre los centros de producción, las ciudades, los puertos marítimos, los pasos fronterizos y los mercados, así como aprovechar eficazmente los corredores económicos Norte-Sur, Este-Oeste y Sur, con vistas a configurar gradualmente cadenas de suministro regionales competitivas.



El jefe de Gobierno vietnamita instó a movilizar y coordinar recursos para desarrollar infraestructuras estratégicas, especialmente las conexiones viales y ferroviarias que vinculan la subregión con el resto de la región. Entre los proyectos prioritarios mencionó un corredor que conecte China con Malasia y Singapur a través de los cinco países del Mekong, así como una autopista que enlace estos cinco países con la India.



También propuso armonizar los procedimientos, facilitar el comercio, acelerar la transformación digital y la innovación, y desarrollar los recursos humanos. Además, planteó la posibilidad de crear una marca común de «productos agrícolas del Mekong» para incrementar el valor añadido de estos productos, facilitar su acceso a los mercados y reforzar su competitividad internacional.



En segundo lugar, la protección del medio ambiente, la gestión sostenible de los recursos hídricos transfronterizos y la adaptación al cambio climático deben convertirse en prioridades estratégicas a largo plazo. En este sentido, ACMECS debería reforzar la gestión y el aprovechamiento sostenible de los recursos, especialmente los hídricos; preservar la biodiversidad; mejorar la capacidad de respuesta ante los desastres naturales y la contaminación; y promover un modelo de crecimiento verde.



El primer ministro Le Minh Hung también abogó por mantener consultas periódicas e intercambiar información sobre los proyectos de desarrollo relacionados con los recursos hídricos, además de establecer sistemas interconectados de alerta temprana ante desastres naturales.



En tercer lugar, ACMECS debe renovar sus modalidades de cooperación, mejorar su eficiencia operativa y fortalecer su papel en la arquitectura de cooperación subregional y regional. En este sentido, se propuso que la Secretaría Provisional, en coordinación con el Instituto del Mekong, elabore un proyecto de plan maestro para la nueva etapa de cooperación de ACMECS, centrado en prioridades estratégicas y proyectos concretos capaces de atraer el respaldo de los socios para el desarrollo y del sector privado, y generar así un mayor impacto.



Asimismo, subrayó que, por ser el único mecanismo subregional que reúne a los cinco países del Mekong, ACMECS debería asumir un papel de coordinación más destacado en la identificación de prioridades comunes y la promoción de una voz unificada de sus miembros en la cooperación con los socios externos.



Al término de la cumbre, los dirigentes adoptaron la Declaración Conjunta de Nay Pyi Taw de la 11.ª Cumbre de ACMECS, que establece orientaciones concretas para la cooperación en el futuro. Posteriormente, se celebró la ceremonia de traspaso de la presidencia del mecanismo, de Myanmar a Tailandia.



La noche del 28 de noviembre, el primer ministro Le Minh Hung ofreció un banquete oficial con motivo de la conclusión de la 12.ª Cumbre CLMV y la 11.ª Cumbre de ACMECS.



Tras unas deliberaciones fructíferas, los dirigentes y socios participantes valoraron positivamente las propuestas estratégicas y de largo plazo presentadas por Vietnam, destinadas a generar avances sustanciales en la cooperación regional. También expresaron su reconocimiento por la cálida hospitalidad del país anfitrión y la profesionalidad en la organización de ambos eventos.



Las contribuciones de Vietnam a las dos cumbres reafirmaron la coherencia de su política exterior, su creciente papel y posición en la región, así como su firme compromiso de trabajar junto con los países del Mekong para construir un futuro compartido de paz, estabilidad y prosperidad./.



VNA