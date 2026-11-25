Phnom Penh (VNA) - Vietnam puede desempeñar un papel clave en el fortalecimiento de las complementariedades entre los mecanismos de cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) y la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), contribuyendo a construir un espacio económico del Mekong más integrado, dinámico y competitivo.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Camboya, antes de la XII Cumbre CLMV y la XI Cumbre ACMECS, previstas para el 28 de noviembre en Hanoi, Uch Leang, presidente de la Asociación de Antiguos Estudiantes Camboyanos en Vietnam, afirmó que Vietnam podría asumir un papel activo en la coordinación de las actividades de ambos mecanismos, evitando duplicidades y garantizando la complementariedad de sus iniciativas.



Según el experto, el país cuenta con ventajas en materia de puertos marítimos, centros económicos e infraestructura de transporte para conectar Camboya y Laos con los puertos, los mercados de exportación y las rutas marítimas internacionales.



En este sentido, consideró prioritario impulsar los corredores económicos Este-Oeste y Sur, así como el transporte multimodal, incluida la ruta Phnom Penh-Bavet-Ciudad Ho Chi Minh, la conexión de Camboya con el delta del Mekong y la de Laos con los puertos del centro de Vietnam.



Además de la infraestructura, Uch Leang destacó la necesidad de establecer cadenas de suministro transfronterizas aprovechando las ventajas complementarias de cada país. Camboya y Laos disponen de potencial agrícola y materias primas, Vietnam cuenta con fortalezas en producción, procesamiento y exportación, mientras que Tailandia destaca en industria y logística.



La coordinación en el suministro de materias primas, procesamiento, conservación, transporte y acceso a los mercados contribuiría a aumentar el valor de los productos, generar empleo y mejorar la resiliencia económica de la subregión.



Vietnam también podría promover la simplificación de los procedimientos aduaneros, el uso de documentos electrónicos, la interconexión de datos aduaneros y logísticos, el desarrollo de puestos fronterizos inteligentes y las plataformas digitales de logística. Estas medidas reducirían los tiempos de despacho y los costes operativos, facilitando las actividades empresariales, especialmente de las pequeñas y medianas empresas.



Otra prioridad consiste en movilizar recursos para proyectos de conectividad. Vietnam podría impulsar una cartera conjunta de proyectos prioritarios CLMV-ACMECS en transporte transfronterizo, logística, zonas industriales y procesamiento agrícola, promoviendo la participación de bancos de desarrollo, instituciones financieras internacionales y el sector privado.



La cooperación también debe generar beneficios concretos para la población y las empresas mediante la conexión de asociaciones empresariales, foros comerciales y de inversión, formación profesional, intercambio de estudiantes y desarrollo del turismo transfronterizo.



Como ejemplo, Vietnam acogió en agosto de 2026 la VIII Conferencia de Ministros de Turismo de CLMV y la VII Conferencia de Ministros de Turismo de ACMECS, junto con la elaboración de planes de acción para el período 2026-2028.



Para avanzar en esta dirección, Uch Leang propuso establecer un Programa de Conectividad Económica CLMV-ACMECS para 2027-2030, basado en cinco prioridades: infraestructura y corredores económicos, integración de las cadenas de suministro, facilitación del comercio y conectividad digital, movilización de inversiones, y desarrollo de recursos humanos y vínculos empresariales.



A largo plazo, consideró necesario pasar del diálogo y los compromisos políticos a programas de acción con objetivos, recursos y mecanismos de supervisión definidos.



En particular, propuso reforzar la autonomía energética, la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica mediante la cooperación en reservas y distribución de alimentos, la interconexión de redes eléctricas, el comercio transfronterizo de electricidad y el desarrollo de energías renovables.



En relación con los recursos hídricos del Mekong, los países deben intensificar el intercambio de datos y coordinar sus respuestas ante las sequías, la intrusión salina y las inundaciones.



También destacó la importancia de reforzar la coordinación entre CLMV, ACMECS y la Comisión del Río Mekong (MRC) para garantizar el uso sostenible del agua y armonizar los intereses de los países ribereños.



En cuanto a la implementación, Uch Leang propuso seleccionar entre cinco y diez proyectos prioritarios de conectividad CLMV-ACMECS para el período 2027-2030, centrados en transporte, logística, energía, agricultura y transformación digital.



Afirmó que la celebración de la XII Cumbre CLMV y la XI Cumbre ACMECS en Vietnam en 2026 representa una oportunidad para que los países acuerden una visión de cooperación hasta 2030, establezcan una cartera de proyectos prioritarios y creen mecanismos de seguimiento de los compromisos. /.

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