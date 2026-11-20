Hanoi (VNA) - El Consejo de la Comisión del Río Mekong (MRC) celebró hoy en Hanoi su 33ª reunión y la 31ª reunión conjunta con los Socios para el desarrollo, bajo la presidencia del ministro de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, Trinh Viet Hung.



En el encuentro participaron representantes de los cuatro países miembros –Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam–, la Secretaría de la Comisión y sus socios.



La reunión tuvo lugar en un contexto en el que la cuenca del Mekong afronta numerosos desafíos relacionados con los recursos hídricos y el medio ambiente, entre ellos fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones, sequías, contaminación del agua, reducción del transporte de sedimentos y degradación de los ecosistemas.



Estudios internacionales advierten de la posible aparición de un episodio intenso de El Niño a finales de 2026, lo que podría aumentar el riesgo de sequías, reducir el caudal del río y agravar la intrusión salina en el delta del Mekong durante la estación seca de 2026-2027.



En su discurso inaugural, el ministro Trinh Viet Hung, quien preside la Comisión del Río Mekong de Vietnam y también el Consejo de la MRC para 2026, subrayó que estos desafíos trascienden las fronteras nacionales, por lo que los países deben reforzar la coordinación y la acción conjunta para responder eficazmente a los riesgos transfronterizos.



El 2026 marca el inicio de la aplicación del Plan Estratégico de la MRC para el período 2026-2030, centrado en el fortalecimiento institucional y de la gobernanza, la mejora de las capacidades de gestión de datos, monitoreo y previsión, la coordinación de la gestión de la cuenca y la promoción de proyectos de cooperación transfronteriza. Esta etapa también contempla la hoja de ruta de la Comisión para alcanzar la autonomía financiera en sus funciones esenciales de aquí a 2030.



Tras el primer año de implementación, la cooperación en el marco de la MRC ha registrado resultados positivos. La red de monitoreo continúa perfeccionándose, han mejorado las capacidades de pronóstico de inundaciones y sequías, y se mantiene el intercambio de datos e información sobre la operación de las centrales hidroeléctricas.



Asimismo, siguen aplicándose los Procedimientos de Uso del Agua y se han puesto en marcha numerosos proyectos de apoyo a las comunidades ribereñas, destinados a fortalecer su capacidad de adaptación al cambio climático y mejorar sus medios de vida.



Sin embargo, ante las crecientes presiones sobre la cuenca, la MRC debe seguir desempeñando su papel de coordinación y reforzar la cooperación entre los países miembros.



En la reunión conjunta con los Socios para el desarrollo, el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, Nguyen Hoang Hiep, jefe de la delegación vietnamita, destacó la necesidad de aplicar eficazmente el Acuerdo del Mekong de 1995 y los Procedimientos de Uso del Agua, intensificar las actividades de monitoreo, pronóstico y alerta temprana, prevenir de manera proactiva la contaminación transfronteriza y promover proyectos de cooperación vinculados a los intereses de las comunidades ribereñas.



Vietnam propuso especialmente reforzar el intercambio de información sobre la operación de los embalses, perfeccionar los mecanismos de notificación de emergencias y coordinar las respuestas ante inundaciones, sequías e incidentes medioambientales.



Asimismo, reafirmó su disposición a cooperar en los procesos de consulta sobre los proyectos hidroeléctricos pertinentes y promover iniciativas de colaboración transfronteriza para abordar los problemas comunes de la cuenca.



La reunión también destacó el papel de los socios en la promoción de la cooperación y el desarrollo sostenible de la cuenca del Mekong. El 2026 marca el 30.º aniversario del establecimiento de relaciones oficiales de diálogo entre la MRC y China y Myanmar, lo que constituye una base para intensificar el diálogo, fortalecer la confianza y ampliar la cooperación en materia de intercambio de información, gestión de los recursos hídricos y respuesta a los desafíos comunes.



En representación de los Socios para el desarrollo, el embajador de Suiza en Vietnam, Thomas Gass, reafirmó el compromiso de continuar acompañando a la Comisión y a los países miembros, apoyando la ejecución de sus prioridades estratégicas, mejorando la eficacia de sus actividades y fortaleciendo gradualmente su autonomía.



También hizo un llamamiento a intensificar la cooperación regional en la protección del medio ambiente, el monitoreo, el intercambio de información y la previsión de riesgos, así como a establecer medidas coordinadas de respuesta en consonancia con el Acuerdo del Mekong de 1995 y los procedimientos relacionados.



En su discurso de clausura, el ministro Trinh Viet Hung informó que el Consejo aprobó los términos de referencia del director ejecutivo de la Secretaría para el mandato 2028-2030 y el Plan de Trabajo para el período 2027-2028, sentando las bases para la ejecución de las prioridades en los próximos años.



La reunión también reconoció los avances registrados durante el primer año de aplicación del Plan Estratégico 2026-2030 y reafirmó la determinación y el consenso de los países miembros para intensificar la cooperación en la gestión de los recursos hídricos.



Durante la sesión, el ministro Trinh Viet Hung transfirió la presidencia del Consejo para 2027 al ministro de Recursos Hídricos y Meteorología y presidente de la Comisión Nacional del Río Mekong de Camboya, Thor Chetha./.

VNA