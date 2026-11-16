Vietnam propone nuevas prioridades para la cooperación Mekong-Corea del Sur

Manila (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, propuso hoy tres orientaciones prioritarias para impulsar la cooperación Mekong-Corea del Sur, centradas en la transformación digital y la innovación, las industrias culturales y creativas, y la movilización de recursos para proyectos de cooperación transnacional, durante la Cumbre Mekong-Corea del Sur celebrada en Manila, Filipinas.

En su intervención, el premier subrayó que la cooperación Mekong-Corea del Sur debe contribuir a fortalecer la capacidad de resiliencia y generar nuevos motores de crecimiento para los países miembros.

En ese sentido, propuso impulsar la transformación digital y la innovación, especialmente la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la adaptación al cambio climático, la gestión de los recursos hídricos y el desarrollo de la agricultura inteligente; promover las industrias culturales y creativas; y renovar los métodos de movilización de recursos para implementar programas de cooperación transnacional con resultados concretos.

Vietnam está dispuesto a trabajar junto con los demás países miembros para construir una Asociación Mekong-Corea del Sur cada vez más eficaz, que aporte beneficios concretos a sus pueblos, afirmó.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

En la ocasión, los participantes valoraron que la cooperación entre las dos partes ha generado resultados concretos para la población y las empresas. El Fondo de Cooperación Mekong-Corea del Sur ha respaldado la ejecución de proyectos por un valor total de cerca de 40 millones de dólares, centrados en la protección del medio ambiente, el tratamiento de la contaminación de los recursos hídricos, la agricultura inteligente, la economía circular y el fortalecimiento de capacidades.

También acordaron orientar la elaboración del Plan de Acción Mekong-Corea del Sur para el período 2027-2031, centrado en la innovación, la transformación digital, las tecnologías emergentes, la conectividad económica, el fortalecimiento de las cadenas de suministro y el desarrollo de los recursos humanos.

Además, las partes se comprometieron a intensificar la colaboración en la gestión de los recursos hídricos, la respuesta al cambio climático, la reducción del riesgo de desastres naturales y la prevención y lucha contra la ciberdelincuencia.

Asimismo, coincidieron en aprovechar eficazmente el Fondo de Cooperación Mekong-Corea del Sur y fomentar una mayor participación de las empresas y el ámbito académico. Camboya asumirá la copresidencia del mecanismo de cooperación en 2027.

Establecido en 2011, este mecanismo de cooperación reúne a seis países: Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia, Vietnam y Corea del Sur./.