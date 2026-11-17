Manila (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, destacó tres orientaciones estratégicas para impulsar la cooperación Mekong-Japón, centradas en fortalecer la conectividad económica y la innovación, intensificar la respuesta a los desafíos de seguridad no tradicionales y renovar los mecanismos de coordinación, durante la XIII Cumbre Mekong-Japón, celebrada hoy en Manila, que copresidió junto con la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae.



En el encuentro participaron también los primeros ministros de Camboya, Hun Manet; de Laos, Saleumxay Kommasith; de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y representantes de Myanmar.

La cumbre se celebró nuevamente tras seis años de interrupción, bajo el lema “Innovar juntos, mantenernos firmes y adaptarnos con resiliencia”, propuesto por Vietnam.



En su intervención, el premier Le Minh Hung subrayó que la reanudación de este encuentro de alto nivel reafirma la determinación de elevar la asociación Mekong-Japón a una nueva dimensión y contribuir a la construcción de una Comunidad de la ASEAN sólida y resiliente.



Ante un contexto internacional marcado por transformaciones imprevisibles, y bajo el espíritu de innovar conjuntamente y adaptarse con resiliencia, el jefe del Gobierno vietnamita señaló tres orientaciones fundamentales para la cooperación en la próxima etapa.



En primer lugar, dijo, impulsar el papel pionero de la cooperación Mekong-Japón en la configuración del Corredor Económico de Asia Oriental. Le Minh Hung destacó la necesidad de reforzar la conectividad de las infraestructuras, la logística, las redes de producción y las cadenas de suministro, así como elevar la capacidad productiva e impulsar la innovación.



En este sentido, planteó la Iniciativa Mekong-Japón para las Cadenas de Suministro Inteligentes, destinada a fortalecer las cadenas de suministro regionales mediante la conectividad digital y la aplicación de la inteligencia artificial (IA).



En segundo lugar, reiteró la necesidad de intensificar la cooperación para hacer frente a los desafíos de seguridad no tradicionales. El premier vietnamita destacó la necesidad de dar prioridad a la gestión sostenible de los recursos hídricos, la reducción del riesgo de desastres naturales, la transición energética y la lucha contra la ciberdelincuencia.



También instó a Japón a ampliar su cooperación con la Comisión del Río Mekong y apoyar la aplicación de la IA y las tecnologías avanzadas en la predicción y respuesta ante desastres naturales. Asimismo, expresó el respaldo de Vietnam a la iniciativa japonesa de establecer un canal de diálogo sobre la prevención y lucha contra la delincuencia transnacional.



En tercer lugar, resaltó la renovación de los mecanismos de coordinación y ampliar la participación de los distintos actores. Le Minh Hung hizo hincapié en la necesidad de que los países definan conjuntamente prioridades a largo plazo, en particular mediante la elaboración de una nueva Estrategia de Cooperación Económica Mekong-Japón, así como el impulso de la investigación conjunta, la aplicación de nuevas tecnologías, la transformación digital, la innovación y el fortalecimiento de los vínculos entre las empresas y las localidades.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, copreside la XIII Cumbre Mekong-Japón. (Foto: VNA)



Los países miembros valoraron positivamente las propuestas e iniciativas presentadas por Vietnam.



Los dirigentes valoraron los resultados alcanzados durante casi dos décadas de cooperación Mekong-Japón, especialmente en el desarrollo de infraestructuras de calidad, el fortalecimiento de la conectividad, la formación de recursos humanos, la transformación digital, la protección del medio ambiente y la respuesta a los desafíos transfronterizos.



Los países de la subregión del Mekong agradecieron a Japón sus importantes contribuciones al desarrollo sostenible de la zona y reconocieron el papel de Vietnam como copresidente durante el período 2025-2026, que ha contribuido a impulsar la cooperación, reanudar las reuniones de alto nivel y superar los desafíos que enfrenta este mecanismo.



Los líderes abogaron por seguir promoviendo la cooperación Mekong-Japón sobre la base de la cocreación, mediante la identificación conjunta de prioridades y la movilización de recursos para ejecutar programas y proyectos concretos.



Entre las prioridades señaladas figuran la conectividad económica, el fortalecimiento de la capacidad productiva y la resiliencia de las cadenas de suministro, la transformación digital, la transición hacia energías limpias, la gestión sostenible de los recursos hídricos, el desarrollo de los recursos humanos y la lucha contra la delincuencia transnacional.



Asimismo, destacaron la importancia de potenciar el papel del sector empresarial y reforzar las sinergias y la complementariedad entre los mecanismos de cooperación Mekong-Japón y ASEAN-Japón.



La cumbre aprobó la Declaración de los Copresidentes de la XIII Cumbre Mekong-Japón, en la que se reafirma la determinación de profundizar la asociación sobre la base de la creación conjunta, reforzar la conectividad, promover la innovación y elevar la capacidad de resiliencia, con vistas a alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo y una prosperidad compartida en la subregión.



Al término de la reunión, el premier Le Minh Hung agradeció a Japón y a los países del Mekong su estrecha coordinación, que permitió a Vietnam cumplir satisfactoriamente sus responsabilidades como copresidente de la cooperación Mekong-Japón durante el período 2025-2026.



Reafirmó que Vietnam continuará trabajando junto con los demás países miembros para construir una asociación Mekong-Japón basada en la confianza, la resiliencia y la innovación, contribuyendo así a profundizar la Asociación Estratégica Integral ASEAN-Japón.



El jefe de Gobierno vietnamita hizo entrega oficial a Camboya de la responsabilidad de copresidir el mecanismo de cooperación Mekong-Japón en 2027 y expresó su confianza en que este país desempeñará con éxito dicha función y seguirá impulsando una cooperación cada vez más sustancial y eficaz.



La cooperación Mekong-Japón se estableció en 2008, con la participación de los cinco países de la subregión del Mekong y Japón./.