Manila (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, exhortó hoy a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Japón a seguir renovando y profundizando su cooperación para construir conjuntamente un futuro de desarrollo y prosperidad.



Al intervenir en la 29.ª Cumbre ASEAN-Japón, celebrada en Manila, Filipinas, el jefe de Gobierno afirmó que Japón es un socio clave y confiable de la ASEAN, con el que comparte numerosos intereses comunes.



En este contexto, propuso tres orientaciones prioritarias para la Asociación Estratégica Integral ASEAN-Japón en el próximo período.



En primer lugar, abogó por reforzar la resiliencia colectiva. El dirigente vietnamita instó a ambas partes a estrechar la cooperación para garantizar la seguridad económica, consolidar las cadenas de suministro, asegurar el abastecimiento de minerales críticos y semiconductores y desarrollar las infraestructuras digitales.



Asimismo, urgió a ampliar la colaboración en energías renovables y energía nuclear con fines civiles, impulsar la implementación de la Red Eléctrica de la ASEAN y seguir estudiando la posibilidad de actualizar el Acuerdo de Asociación Económica Integral ASEAN-Japón (AJCEP), a fin de incorporar nuevas prioridades pertinentes.



En el ámbito de la salud pública, propuso mantener una estrecha coordinación para garantizar el funcionamiento fluido y eficaz del Centro de la ASEAN para la Respuesta a Emergencias de Salud Pública y Enfermedades Emergentes (ACPHEED).



En segundo lugar, destacó la importancia de desarrollar conjuntamente una economía digital segura, inclusiva y preparada para el futuro. El primer ministro vietnamita sugirió que ambas partes prioricen la mejora del marco institucional, la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), la formación de recursos humanos digitales, la conexión de los ecosistemas de emprendimiento y la reducción de la brecha digital.



También acogió con satisfacción la formulación y ejecución de proyectos y actividades en el marco de la Iniciativa de Innovación Conjunta ASEAN-Japón para la IA, el Corredor Digital del Indo-Pacífico Libre y Abierto (FOIP) y el Acuerdo Marco de Economía Digital de la ASEAN (DEFA).



En tercer lugar, llamó a preservar y fortalecer un entorno regional pacífico y seguro. El jefe de Gobierno instó a la ASEAN y Japón a mantener una estrecha coordinación y contribuir a la paz, la estabilidad y la seguridad, así como a garantizar la libertad y la seguridad de la navegación marítima y aérea, incluido en el Mar del Este, de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Además, pidió mejorar la eficacia del marco de cooperación Mekong-Japón y conectarlo con otros programas de colaboración subregional.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung (segundo desde la derecha), asiste a la 29.ª Cumbre ASEAN-Japón en Manila el 17 de noviembre. (Foto: VNA)



Por su parte, la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, afirmó que Japón concede gran importancia a la solidaridad y al papel central de la ASEAN, y se comprometió a trabajar estrechamente con sus Estados miembros para avanzar en las prioridades comunes.



Estas abarcan la seguridad marítima, la lucha contra la delincuencia transnacional y el mantenimiento de las cadenas de suministro, así como la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, el uso seguro de la IA, la respuesta ante los desastres naturales y los intercambios juveniles.



Durante la Cumbre, los líderes valoraron los estrechos lazos de amistad y la cooperación sustantiva entre la ASEAN y Japón, cimentados en la confianza, la equidad y el respeto mutuo. También reconocieron las contribuciones de Japón a los mecanismos de cooperación regional, así como su apoyo a la construcción de la Comunidad de la ASEAN y al fortalecimiento de su papel central.



En el ámbito económico y comercial, Japón es actualmente el quinto mayor socio comercial y el quinto mayor inversor extranjero directo (IED) de la ASEAN. En 2025, el intercambio comercial bilateral alcanzó los 245,4 mil millones de dólares, mientras que la inversión japonesa en la región ascendió a 9,56 mil millones de dólares.



Ambas partes también llevan a cabo numerosos proyectos conjuntos de investigación y promueven la transformación digital, el desarrollo de una IA segura y fiable y la formación de recursos humanos. Al mismo tiempo, intensifican la cooperación educativa y los intercambios culturales, deportivos, juveniles y turísticos.



De cara al futuro, los líderes acordaron fortalecer la Asociación Estratégica Integral ASEAN-Japón para contribuir a la paz, la estabilidad, la seguridad y la prosperidad regionales, así como apoyar la implementación de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.



Ambas partes se comprometieron a ejecutar eficazmente el AJCEP y estudiar la posibilidad de actualizarlo para incorporar nuevas prioridades.



La ASEAN y Japón también acordaron estrechar la cooperación para garantizar la seguridad y la resiliencia económicas mediante iniciativas en los ámbitos de la energía, la alimentación, las cadenas de suministro, la respuesta ante los desastres naturales y el cambio climático, la salud pública, la ciencia y la tecnología, la innovación, la IA y la automatización.



Al término de la Cumbre, los líderes aprobaron una declaración conjunta sobre el fortalecimiento de la resiliencia económica, que establece directrices y medidas para mejorar la capacidad de respuesta de las economías, consolidar la seguridad energética y alimentaria y la de las cadenas de suministro, e intensificar la cooperación en transformación digital, IA e innovación./.