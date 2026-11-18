Buenos Aires (VNA) – En un ambiente de profunda emoción y ante una nutrida concurrencia de familiares y amigos, la periodista argentina Luz Martí presentó el 17 de noviembre (hora local) el libro “Ignacio Ezcurra: Bajo tu historia, la mía”, una obra que reconstruye la vida, la trayectoria profesional y la valiente labor del corresponsal de guerra argentino, Ignacio Ezcurra, periodista del diario La Nación, asesinado en Saigón en 1968 mientras cubría la guerra de Vietnam.



La presentación tuvo un significado especial, ya que se celebró en la misma casa donde Ignacio Ezcurra nació y creció, actualmente sede del Colegio de Abogados de San Isidro, en las afueras de la capital argentina.



La numerosa presencia de familiares, amigos, colegas y personas que mantienen vivo el recuerdo del periodista convirtió el encuentro no solo en la presentación de una nueva obra, sino también en una reunión en torno a la memoria, el afecto y el reconocimiento a un hombre que perdió la vida cuando aún era muy joven.



A través de documentos históricos, testimonios de personas que lo conocieron y una minuciosa investigación sobre su trayectoria, Luz Martí reconstruye el perfil de un periodista movido por el deseo de conocer la verdad y dispuesto a asumir riesgos para acercarse a la realidad.



A partir de su historia personal, el libro ofrece también una mirada sobre la guerra de Vietnam, las enormes pérdidas sufridas por el pueblo vietnamita y el movimiento internacional de rechazo a la intervención militar estadounidense en el país.



Nacido en el seno de una familia acomodada argentina, Ignacio Ezcurra fue uno de los periodistas destacados de su generación, reconocido por su espíritu comprometido, su agudeza y su sentido de la responsabilidad social.



Rosario Ezcurra Caprile (izquierda), hermana del fallecido periodista Ignacio Ezcurra, regresó a Argentina tras 50 años viviendo en México para asistir al estreno de una película y un libro sobre su difunto hermano. (Foto: VNA)



Antes de viajar a Vietnam, estudió en Estados Unidos gracias a una beca de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), experiencia que le permitió conocer y escribir sobre destacadas figuras del movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos, entre ellas Martin Luther King, Malcolm X, Rap Brown y dirigentes de los Panteras Negras (Black Panthers).



El contacto directo con las injusticias y las luchas de los sectores más vulnerables contribuyó a desarrollar en Ignacio Ezcurra una mirada crítica y un profundo interés por comprender el trasfondo de los acontecimientos.

Para él, la guerra de Vietnam no podía conocerse únicamente a través de las noticias y las informaciones unilaterales difundidas por las agencias internacionales. Quería viajar al lugar de los hechos, comprobar personalmente lo que ocurría y escuchar a quienes vivían directamente las consecuencias de la guerra.



Aunque La Nación ya utilizaba los servicios informativos de la agencia Associated Press (AP), Ignacio Ezcurra insistió en que el diario enviara a un corresponsal propio a Vietnam. Quería entrar en contacto con ambas partes enfrentadas, especialmente con el Ejército Popular de Vietnam y las fuerzas de liberación del Sur, para ofrecer una visión más objetiva de la realidad en el frente de batalla. Tras reiterar su petición, consiguió la autorización y en 1968 emprendió el viaje a Vietnam.



Aquella decisión reflejaba su concepción del periodismo: un reportero no debía limitarse a relatar desde la distancia las informaciones que recibía, sino que tenía que acudir directamente al escenario de los acontecimientos, verificar los hechos y dar voz a las personas afectadas por la guerra.



Sin embargo, esa vocación también lo expuso a los enormes riesgos del periodismo de guerra. Desde su llegada a Vietnam, Ignacio Ezcurra nunca regresó a Argentina. Fue asesinado en Saigón en mayo de 1968. Aunque se conservan imágenes de su cuerpo sin vida, nunca se pudo determinar qué ocurrió posteriormente con sus restos ni quién se los llevó, una incógnita que sigue sin respuesta para su familia, sus colegas y quienes lo recuerdan.



La obra también aborda el cambio en la percepción de la opinión pública estadounidense a medida que las imágenes y los reportajes procedentes de Vietnam se difundían ampliamente. La información sobre el terreno contribuyó a cuestionar los discursos oficiales sobre una victoria inevitable y favoreció la expansión del movimiento contra la guerra en Estados Unidos y otros países.



Uno de los símbolos más representativos de ese movimiento fue el legendario boxeador Muhammad Ali. En 1967, el deportista se negó públicamente a incorporarse al servicio militar para combatir en Vietnam, al afirmar que no quería empuñar un arma contra personas a las que consideraba sus hermanos. Su decisión le costó la suspensión de su licencia para boxear, una condena judicial y la retirada del título mundial.



La presentación se celebró en la misma casa donde Ignacio Ezcurra nació y creció. (Foto: VNA)



Luz Martí incorpora esta historia como ejemplo de que la guerra de Vietnam no fue únicamente una cuestión militar o política, sino que también planteó profundas interrogantes sobre la conciencia, la justicia y la responsabilidad individual ante los conflictos armados.



A través de la historia de Ignacio Ezcurra, la autora rinde homenaje a los corresponsales de guerra que, sin reparar en los peligros, se esforzaron por acercar al mundo la realidad de Vietnam. Sus artículos, fotografías y crónicas desde el terreno permitieron a la opinión pública internacional conocer mejor el conflicto y el sufrimiento del pueblo vietnamita, contribuyendo a despertar la solidaridad y el apoyo a su justa lucha por la independencia, la libertad y la paz.



Uno de los aspectos más singulares del libro es también el propio recorrido de su autora. Según explicó el conocido periodista Carlos Reymundo Roberts en el prólogo del libre, Luz Martí se incorporó inicialmente a un proyecto profesional destinado a apoyar la realización de un documental sobre la trágica desaparición de Ignacio Ezcurra.



Sin embargo, a medida que avanzaba en la investigación, entrevistaba a personas que lo habían conocido y consultaba documentos de archivo, se fue adentrando cada vez más en la historia de su vida, sus ideales y sus decisiones profesionales. Lo que comenzó como una investigación terminó convirtiéndose en un recorrido de descubrimiento y emoción que la impulsó a escribir el libro.



Roberts, fundador y codirector del Máster en Periodismo que organizan el diario La Nación y la Universidad Torcuato Di Tella, destacó que Ignacio Ezcurra fue un periodista excepcional, dotado de cualidades esenciales para el oficio, como la curiosidad, el coraje, la capacidad de observación y una escritura ágil y rica en detalles.



A su juicio, sus trabajos siguen teniendo valor para la formación de periodistas, ya que reflejan el compromiso y la responsabilidad del profesional ante la realidad. El propio Roberts reconoció que la historia y el estilo de escritura de Ezcurra influyeron profundamente en su trayectoria y lo inspiraron a elegir y dedicarse al periodismo, hasta convertirse también en corresponsal de guerra.



A través de la historia de Ignacio Ezcurra, Luz Martí transmite un mensaje sobre la fuerza del periodismo comprometido y la responsabilidad de quienes ejercen esta profesión ante la historia.



La autora Luz Martí firma ejemplares para los lectores que asisten a la presentación. (Foto: VNA)



Para los lectores argentinos y latinoamericanos, el libro evoca también una época en la que la lucha del pueblo vietnamita se convirtió en un símbolo de las aspiraciones de independencia y libertad y de la resistencia frente a la guerra de agresión.



En aquellos años, numerosos intelectuales, artistas, estudiantes, organizaciones sociales y movimientos progresistas de América Latina alzaron su voz contra la guerra y expresaron su solidaridad y apoyo a Vietnam.



La reconstrucción de la trayectoria de un periodista argentino en el frente de batalla vietnamita demuestra asimismo que la guerra no quedó reflejada únicamente a través de los acontecimientos militares, sino también mediante la mirada y la conciencia de personas de distintos países que eligieron buscar la verdad y defender la dignidad humana.



Quizás el aspecto más emotivo de la presentación fue precisamente el lugar elegido. En la casa donde Ignacio Ezcurra nació y pasó sus primeros años, que conserva las huellas de su infancia, la historia del periodista desaparecido en un país situado a medio mundo de Argentina volvió a contarse casi seis décadas después de su partida hacia Vietnam.



La presencia de numerosos familiares, amigos y personas interesadas en su vida no solo acompañó la presentación de un nuevo libro, sino que también constituyó un homenaje a su memoria, a sus convicciones y a unos valores que el paso del tiempo no ha podido borrar.



La historia de Ignacio Ezcurra, el periodista argentino que viajó a Vietnam con el propósito de acercar al mundo la verdad sobre la guerra, continúa hoy a través de la pluma de Luz Martí.



El libro no solo constituye un homenaje a un corresponsal de guerra, sino también un puente de memoria entre los pueblos argentino y vietnamita, que contribuye a despertar la conciencia de la humanidad y recuerda a las nuevas generaciones el valor de la verdad, el coraje, la solidaridad y el anhelo de paz./.