Hanoi (VNA) – La participación del primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en la 49ª Cumbre de ASEAN y las reuniones relacionadas en Filipinas concluyó con cerca de 40 actividades multilaterales y bilaterales, orientadas a consolidar la unidad, mantener el impulso del desarrollo y promover una cooperación más sustantiva dentro de la agrupación y con sus socios.



En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) , el viceministro de Relaciones Exteriores Dang Hoang Giang destacó que las reuniones, celebradas en Manila del 14 al 17 de noviembre, aprobaron 117 documentos, la cifra más alta de las recientes cumbres de ASEAN, con la participación de los líderes de los países miembros y numerosos socios.



Entre los principales resultados, señaló la firma del Acuerdo Marco de ASEAN sobre Economía Digital (DEFA), que ampliará las oportunidades de acceso a los mercados y podría elevar el valor de la economía digital de la agrupación a 2 billones de dólares en 2030. También destacó la pronta aplicación del Acuerdo sobre el Comercio de Mercancías de ASEAN actualizado (ATIGA), así como nuevos avances en conectividad y seguridad energética.



ASEAN y sus socios acordaron además ampliar la cooperación en seguridad no tradicional, inteligencia artificial, ciencia y tecnología, reafirmando el papel central de la agrupación. La reanudación de las Cumbres Mekong-Japón y Mekong-Corea del Sur, tras seis años de interrupción, también aportó un nuevo impulso a la cooperación subregional y a la reducción de las brechas de desarrollo.



Según Dang Hoang Giang, la cumbre puso fin a un año de Filipinas como presidente de ASEAN y dio paso a Singapur, que asumirá la presidencia en 2027 con nuevas iniciativas para impulsar la Visión de la Comunidad de ASEAN 2045.



Vietnam propone nuevas iniciativas para ASEAN



En las reuniones, el primer ministro Le Minh Hung presentó orientaciones destinadas a consolidar la unidad, mantener el dinamismo económico y promover una cooperación sustantiva. Planteó tres prioridades: construir un entorno de paz y estabilidad; impulsar un desarrollo común dinámico, innovador y resiliente; y fortalecer la identidad de ASEAN para construir una Comunidad cohesionada y sostenible.



También propuso elaborar un mapa estratégico de cooperación con los socios para que ASEAN pueda definir de manera proactiva sus prioridades y movilizar recursos, así como dos iniciativas concretas: establecer una Asociación Espacial de ASEAN para el desarrollo y la resiliencia, y promover que la agrupación sea pionera en la implementación de la iniciativa del Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible. Ambas recibieron apoyo de los participantes.



El vicecanciller destacó que Vietnam figura entre los países a la vanguardia en la aplicación de los compromisos de ASEAN y que sus contribuciones han sido valoradas positivamente por los demás miembros. La participación del primer ministro reafirmó también la importancia estratégica de ASEAN para la seguridad y el desarrollo de Vietnam.



En 2027, como presidente del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Vietnam promoverá una mayor articulación entre las agendas de APEC y ASEAN para movilizar recursos adicionales en favor de prioridades comunes, especialmente el crecimiento sostenible, la seguridad energética y la respuesta al cambio climático./.

VNA