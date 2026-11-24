

Bangkok (VNA) – Tailandia recibió 27,44 millones de visitantes internacionales en lo que va del año, un 4,62% menos que en el mismo período del año anterior, con unos ingresos totales por turismo de aproximadamente 39.380 millones de dólares, según el Ministerio de Turismo y Deportes de Tailandia.



El ministro de Turismo y Deportes de Tailandia, Surasak Phancharoenworakul, informó hoy que los ingresos procedentes de los visitantes extranjeros durante el período alcanzaron unos 39,4 mil millones de dólares.



China siguió siendo el mayor mercado emisor de turistas a Tailandia, con 4,45 millones de visitantes, seguida de Malasia, con 3,45 millones; India, con 2,07 millones; Rusia, con 1,57 millones; y Corea del Sur, con aproximadamente un millón.



En la semana del 15 al 21 de noviembre, Tailandia recibió 679 mil 62 visitantes internacionales, un 2,34% más que la semana anterior, con un promedio de unos 97.000 turistas diarios. De ellos, 370.775 procedían de mercados de corta distancia, un aumento del 0,35%, mientras que 308.287 llegaron de mercados de larga distancia, un incremento del 4,85%.



Entre los mercados de corta distancia, el número de visitantes indios aumentó debido a la demanda de viajes antes de la festividad de Guru Nanak Jayanti, el 24 de noviembre, así como al incremento de los vuelos. Por el contrario, las llegadas de turistas malasios disminuyeron debido a la preocupación por las inundaciones y las alertas de riesgo de anegamientos en el sur de Tailandia. También se redujo el número de visitantes chinos debido a los ajustes a la baja de las frecuencias aéreas durante noviembre y diciembre.



En cuanto a los mercados de larga distancia, algunos de los principales mercados emisores de Tailandia mostraron señales de recuperación. Del 1 al 21 de noviembre, las llegadas de turistas franceses disminuyeron un 0,73% interanual, una caída inferior al 6,32% registrado en octubre. Por su parte, el número de visitantes alemanes aumentó un 2,17%, revirtiendo la tendencia negativa de octubre, cuando había caído un 6,61%.



Se prevé que las llegadas de turistas internacionales a Tailandia sigan aumentando en el próximo período, impulsadas por la temporada de vacaciones de invierno en los mercados de larga distancia y la festividad de Guru Nanak Jayanti en India. No obstante, la situación económica, la confianza de los consumidores, los precios de los billetes de avión y la preocupación por las inundaciones en el sur de Tailandia siguen siendo factores que podrían afectar a la demanda turística./.





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