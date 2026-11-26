Vientiane (VNA) - La visita del primer ministro laosiano, Saleumxay Kommasith, a Vietnam y su participación en las cumbres CLMV y ACMECS contribuirán a profundizar la cooperación bilateral y promover la integración de la subregión del Mekong.



Así lo afirmó el embajador vietnamita en Vientiane, Nguyen Minh Tam, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo de la visita oficial del jefe de Gobierno laosiano a Vietnam, prevista para los días 27 y 28 de noviembre.



El diplomático destacó que esta será la primera visita oficial de Saleumxay Kommasith a Vietnam desde que asumió el cargo, así como su primer viaje bilateral al extranjero tras ser elegido por la Asamblea Nacional de Laos de la X Legislatura.



La elección de Vietnam como primer destino refleja la prioridad que Laos concede a las relaciones bilaterales y la continuidad de los tradicionales vínculos de amistad y solidaridad entre ambos países. La visita, que tiene lugar después del viaje a Laos del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, en octubre pasado, contribuirá a consolidar la confianza política y traducir los acuerdos de alto nivel en programas y proyectos concretos de cooperación, señaló Minh Tam.



La participación del jefe de Gobierno laosiano en la XII Cumbre de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) y la XI Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) también refleja el apoyo de Laos a Vietnam como país anfitrión y el compromiso conjunto con la integración de la subregión del Mekong.



Según el embajador, ambos mecanismos desempeñan un papel importante en la promoción de la conectividad de infraestructuras, la logística, las energías limpias, la transformación digital, el desarrollo de los recursos humanos y la gestión sostenible de los recursos hídricos.



Mientras CLMV contribuye a reducir las brechas de desarrollo y mejorar la integración regional, ACMECS facilita la conexión de los corredores económicos y la ejecución de proyectos conjuntos. En el ámbito económico, el comercio bilateral alcanzó cerca de 3 mil millones de dólares en 2025, un aumento del 32,7% respecto al año anterior y un récord histórico. En los primeros nueve meses de 2026, el intercambio comercial superó los 1,88 mil millones de dólares.



Vietnam cuenta actualmente con 441 proyectos de inversión en Laos, con un capital registrado de aproximadamente 12,7 mil millones de dólares, concentrados en sectores como la energía, las infraestructuras, la agricultura de alta tecnología, la minería, el procesamiento, las telecomunicaciones y los servicios. Estas inversiones han contribuido a generar empleo, incrementar los ingresos presupuestarios y mejorar las condiciones de vida de la población local.



Ambos países se han fijado como objetivo elevar el comercio bilateral a 10 mil millones de dólares y el capital total de inversión a 20 mil millones de dólares para 2030. Para alcanzar estas metas, Minh Tam señaló cuatro prioridades: desarrollar las infraestructuras de transporte, la logística y los corredores económicos; ampliar la cooperación energética y las cadenas de valor productivas; mejorar el entorno institucional y empresarial, e impulsar la ciencia y la tecnología, la transformación digital y la formación de recursos humanos cualificados.



El diplomático subrayó especialmente la necesidad de acelerar proyectos estratégicos de conectividad, como la autopista Hanoi-Vientiane y el ferrocarril Vientiane-Vung Ang, además de reforzar los enlaces entre puertos marítimos, pasos fronterizos y centros logísticos.



Asimismo, consideró necesario mejorar la calidad y la eficacia de las inversiones, dando prioridad a los proyectos que generen valor añadido, aprovechen los recursos locales y contribuyan de manera efectiva al desarrollo socioeconómico de Laos. En cuanto a la cooperación internacional, el embajador destacó la importancia de intensificar las consultas y el apoyo mutuo en los foros multilaterales para proteger los intereses estratégicos y elevar la posición internacional de ambos países.



En el marco de la ASEAN, Vietnam y Laos deben seguir promoviendo la unidad, el papel central de la organización, el diálogo y la solución pacífica de controversias. En los mecanismos de cooperación del Mekong, ambos países necesitan impulsar la conectividad, la cooperación energética y la gestión sostenible de los recursos hídricos, en favor de la seguridad hídrica y alimentaria y de los medios de vida de la población.



A escala mundial, consideró que ambos países deben seguir defendiendo el multilateralismo, el derecho internacional, el respeto a la soberanía y la integridad territorial, además de coordinar esfuerzos para hacer frente a desafíos comunes como el cambio climático, las epidemias, la ciberseguridad y la delincuencia transnacional.



El embajador también resaltó que 2027 será un año especialmente significativo para las relaciones bilaterales, cuando ambos países conmemoren el 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (5 de septiembre de 1962) y el 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación Vietnam-Laos (18 de julio de 1977).



Estas celebraciones constituirán una oportunidad para reafirmar el valor duradero de la relación especial entre Vietnam y Laos y fortalecer su coordinación en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo regional e internacional./.

VNA