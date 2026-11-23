Hanoi (VNA)- En el marco de la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, asumió oficialmente el papel de anfitrión del Año del APEC 2027.

Al intervenir en la ceremonia de traspaso de la presidencia, el máximo dirigente reiteró que Vietnam es un miembro responsable y un socio fiable, y expresó su confianza en la vitalidad de APEC, que ha superado la crisis de 1997-1998, la recesión de 2008 y la pandemia de la COVID-19.

Sobre esta base, Vietnam propuso el lema del Año APEC 2027: "Construir juntos una nueva era de resiliencia, innovación y prosperidad compartida".

Tres grandes prioridades: del lema a la acción

Sobre la base de las consultas con los miembros, Vietnam propuso tres prioridades: aumentar la productividad de las economías; impulsar el comercio y la inversión regionales; y fortalecer la resiliencia y el dinamismo de las economías, así como mejorar la calidad de vida de la población.

Según el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, el tema y estas prioridades han recibido un entusiasta respaldo, ya que, por un lado, dan continuidad a los objetivos a largo plazo de APEC y, por otro, responden a las nuevas tendencias.

La primera prioridad pretende aumentar la productividad de las economías. Situar la productividad en primer lugar es una decisión deliberada. La liberalización comercial sigue siendo una base fundamental, pero el crecimiento no puede depender únicamente de la expansión de los mercados. La capacidad tecnológica, la calidad de los recursos humanos y la conectividad digital se están convirtiendo en factores decisivos.

Mientras la inteligencia artificial (IA) abre oportunidades para innovar en los métodos de producción y los modelos de negocio, pero también plantea desafíos relacionados con las brechas tecnológicas y las competencias laborales.

El profesor emérito Carl Thayer, de la Academia de Defensa de Australia de la Universidad de Nueva Gales del Sur, evaluó que la vinculación de la transformación digital con la formación de habilidades para los trabajadores, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la reducción de la brecha digital demuestra que las prioridades de Vietnam están en consonancia con las orientaciones generales de cooperación.

La segunda prioridad es impulsar el comercio y la inversión regionales. Si la productividad se refiere a la calidad del crecimiento, el comercio y la inversión tienen que ver con el espacio para crecer. Esta constituye la misión fundacional de APEC, desde los Objetivos de Bogor de 1994 y el Programa de Acción de Osaka de 1995 hasta la Visión de Putrajaya 2040.

Sin embargo, el contexto actual presenta mayores desafíos: la inestabilidad económica mundial, la competencia estratégica, los cambios en las políticas comerciales y las fluctuaciones de las cadenas de suministro están ejerciendo presión sobre la cooperación multilateral.

La tercera prioridad busca fortalecer la resiliencia y el dinamismo de las economías, así como mejorar la calidad de vida de la población. Si las dos primeras se centran en los motores y el espacio para el desarrollo, la tercera responde a la pregunta de para qué y para quién se desarrolla.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y president﻿e del país, To Lam, recibe de su similar chino, Xi Jinping, la responsabilidad de ser el anfitrión de la 34.ª Reunión de Líderes Económicos de APEC en 2027. (Foto: VNA)

De las prioridades a los resultados: el desafío del país anfitrión

De acuerdo con el canciller Le Hoai Trung, durante la 33ª Semana de Alto Nivel de APEC, los líderes aprobaron importantes documentos sobre la conectividad regional y la cooperación en tecnologías digitales y emergentes. Asimismo, acordaron seguir impulsando la cooperación en inteligencia artificial y la agenda del Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP).

El profesor Carl Thayer consideró que el Marco de Cooperación sobre la Digitalización del Comercio para el período 2027-2030 y el Plan Maestro de Conectividad de APEC sientan las bases para que Vietnam incorpore las tareas de seguimiento a la agenda del año en el que ejercerá la presidencia.

Sin embargo, también señaló que APEC funciona sobre la base del consenso, con compromisos de carácter voluntario y sin mecanismos de sanción. El valor de los documentos depende del grado de aplicación por parte de cada miembro. El país anfitrión puede convocar reuniones y definir la agenda, pero los resultados siguen siendo decisiones que los miembros adoptan de común acuerdo.

Igualmente importante es orientar las iniciativas de Vietnam. El embajador Bui The Giang, exsubjefe de la Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas, abordó tres principios: garantizar los intereses nacionales y del pueblo sobre la base del respeto a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional; tener en cuenta los intereses de las 21 economías miembros para aprovechar conjuntamente sus respectivas fortalezas; y promover un desarrollo rápido, pero sostenible y de calidad.

Estos tres principios constituyen también la interpretación más clara del espíritu de "resiliencia, innovación y prosperidad compartida" que inspira el lema del año en que Vietnam ejercerá la presidencia de APEC.

El camino hacia el Año del APEC 2027 ya ha comenzado. Será un año intenso para Vietnam como país anfitrión, pero también una oportunidad para convertir su posición y prestigio en contribuciones concretas a la región y, al mismo tiempo, movilizar recursos al servicio del desarrollo nacional.

"Un mismo océano, un futuro compartido" es la promesa de Vietnam a la región y, al mismo tiempo, constituye el compromiso de acción para el Año del APEC 2027./.