Kuala Lumpur (VNA) - La celebración del APEC 2027 marcará un nuevo hito en el desarrollo económico de Vietnam y permitirá al país pasar de ser un centro manufacturero emergente a desempeñar un papel más activo en la gobernanza económica regional, afirmó Collins Chong Yew Keat, analista de seguridad y asuntos exteriores de la Universidad de Malaya.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el experto recordó que Vietnam ingresó en la APEC en 1998 y acogió el foro en 2006 y 2017. Su tercera presidencia llega tras décadas de integración económica, crecimiento de las exportaciones y atracción de inversión extranjera, que han fortalecido su posición en las cadenas de producción regionales.



Tras recibir de China la responsabilidad de organizar la APEC 2027, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, presentó el lema "Creando una nueva era de resiliencia, innovación y prosperidad compartida". La agenda vietnamita se centrará en elevar la productividad, ampliar el comercio y la inversión regionales y mejorar la calidad de vida de la población.



Según Collins Chong, Vietnam necesita superar su dependencia de la manufactura de bajo costo y avanzar hacia actividades de mayor valor añadido, desarrollar capacidades tecnológicas propias y fortalecer su presencia en las cadenas de suministro avanzadas. La APEC ofrece una plataforma para impulsar esta transformación mediante una cooperación económica regional más estrecha.



La presidencia también permitirá al país promover un entorno comercial más estable, cadenas de suministro transparentes y una mayor diversificación de sus alianzas. Sin embargo, dado que el APEC no puede sustituir los acuerdos comerciales bilaterales ni eliminar los riesgos arancelarios, Vietnam deberá mantener una política exterior independiente, basada en la autosuficiencia y la diversificación de sus relaciones.



Entre las prioridades figura aprovechar las iniciativas chinas de digitalización y conectividad para 2026, especialmente en comercio electrónico, inteligencia artificial y cooperación tecnológica. La digitalización de los procedimientos aduaneros y comerciales ayudaría a reducir costos y trámites administrativos, mientras que el apoyo a las pequeñas empresas facilitaría su incorporación a las cadenas de valor regionales.



El experto también destacó el potencial de Vietnam para conectar la integración económica de la ASEAN con la cooperación de Asia-Pacífico. Su posición geográfica y su participación en las redes manufactureras regionales le permiten impulsar la logística, el transporte y la diversificación de las cadenas de suministro. Asimismo, podría promover una mayor coordinación entre acuerdos como la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), especialmente en facilitación comercial, comercio digital y normas de origen.



La resiliencia económica será otro ámbito prioritario, con oportunidades de cooperación en seguridad alimentaria, energía, prevención de desastres y adaptación al cambio climático. Estas cuestiones ya figuran en la Declaración de Shenzhen, lo que facilitará la continuidad de las iniciativas entre las presidencias de China y Vietnam.



La elección de Phu Quoc como sede de la Semana de Líderes Económicos de la APEC 2027 también impulsará el desarrollo de la isla mediante inversiones en el aeropuerto, transporte, instalaciones turísticas e infraestructura para conferencias. No obstante, será necesario garantizar el suministro de agua, mejorar el tratamiento de residuos y proteger los ecosistemas costeros para asegurar un crecimiento sostenible.



Collins Chong advirtió que el APEC no puede imponer compromisos comerciales a sus miembros ni resolver sus diferencias estratégicas. Por ello, Vietnam debería priorizar proyectos concretos, como el comercio sin papel, la digitalización de las pymes, la formación técnica y la coordinación logística, contando también con la participación del Consejo Asesor Empresarial de la APEC (ABAC).



Finalmente, consideró que las presidencias consecutivas de China en 2026 y Vietnam en 2027 ofrecen una oportunidad para dar continuidad a la cooperación regional. Mientras China prioriza la conectividad y la tecnología, Vietnam pone el acento en la productividad, el comercio, la inversión y la resiliencia. Para el experto, el éxito de Vietnam dependerá de su capacidad para convertir estas prioridades en resultados concretos y en una cooperación económica duradera./.

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