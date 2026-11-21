Beijing (VNA)- La visita a China y la participación en la 33.ª Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, obtuvo importantes resultados, contribuyó a consolidar las relaciones bilaterales, impulsar la cooperación sustancial y preparar el traspaso de la presidencia de APEC 2027 a Vietnam.



Así lo evaluó la profesora titular Tao Yitao, directora del Instituto de Estudios de la Franja y la Ruta de la Universidad de Shenzhen, en una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en China.



La especialista señaló que la visita tuvo importancia en tres dimensiones: la orientación política, la continuidad de la agenda de APEC y la conexión de la cooperación industrial.



Durante las conversaciones con el secretario general del Partido Comunista de China y presidente del país, Xi Jinping, el dirigente vietnamita propuso fortalecer la confianza estratégica, intensificar los intercambios de alto nivel, mejorar la calidad del comercio y ampliar la cooperación en infraestructura, energía y educación.



Ambos dirigentes también destacaron la importancia de la coordinación entre los dos países, que asumirán consecutivamente la presidencia de APEC durante dos años, señaló.



Al valorar el discurso del mandatario vietnamita en la Cumbre Empresarial de APEC, la profesora consideró que las tres orientaciones propuestas – construir un entorno comercial y de inversión abierto e inclusivo, desarrollar nuevos motores de crecimiento y situar a las personas y las empresas en el centro – reflejan una visión estratégica ante los desafíos globales.



En particular, destacó el mensaje de que APEC debe convertirse en un canal de diálogo estratégico que permita a las partes resolver sus diferencias, reducir las tensiones y buscar soluciones concretas en un contexto de creciente proteccionismo.



La visita también abrió nuevas oportunidades de cooperación concreta en ciencia y tecnología. En Shenzhen, el secretario general y presidente To Lam asistió al Foro de Conectividad Tecnológica e Innovación entre Vietnam y la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, y expresó su respaldo a las inversiones de empresas chinas de alta tecnología en Vietnam, especialmente en los ámbitos de la inteligencia artificial, los semiconductores, la robótica y los sistemas autónomos.



Según Tao, la cooperación entre ambos países podría centrarse en tres direcciones: coordinar las cadenas industriales y de suministro en sectores como la electrónica, las industrias auxiliares, los equipos para nuevas energías y la logística; aplicar tecnologías a las necesidades de desarrollo de Vietnam, como las energías verdes, las ciudades inteligentes, la prevención y mitigación de desastres naturales y el procesamiento de productos agrícolas y acuáticos; e intensificar la formación de recursos humanos, así como la creación de laboratorios y centros conjuntos de investigación.



Para aprovechar eficazmente este potencial, ambas partes deben resolver las diferencias en materia de normas, certificaciones y propiedad intelectual, al tiempo que fortalecen la capacidad de Vietnam para asimilar tecnologías y garantizan su autonomía tecnológica.



En cuanto a APEC 2027, la profesora valoró la orientación de Vietnam bajo el lema “Construir juntos una nueva era de resiliencia, innovación y prosperidad compartida”.



Las tres prioridades – elevar la productividad económica, impulsar el comercio y la inversión regionales, y fortalecer la resiliencia y mejorar la calidad de vida – demuestran que Vietnam no solo dará continuidad a los resultados de APEC 2026, sino que también incorporará activamente sus propias orientaciones de desarrollo a la agenda del foro.



Para imprimir un sello propio a su presidencia, la experta consideró que Vietnam debería aprovechar sus ventajas en economía marítima, desarrollo sostenible y conectividad regional, promoviendo iniciativas relacionadas con la economía verde, la protección de los ecosistemas marinos, el turismo sostenible, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que participen en las cadenas de valor, así como el desarrollo de la logística y el transporte multimodal.



En particular, Vietnam debe prestar especial atención a las inversiones en infraestructura, recursos humanos y mecanismos de conexión empresarial con valor a largo plazo, en lugar de centrarse únicamente en las actividades organizativas del evento.



Según la profesora, el hecho de que China y Vietnam asuman consecutivamente la presidencia de APEC brinda una oportunidad para garantizar la continuidad de la cooperación regional. Dar continuidad a los logros de APEC 2026, al tiempo que aprovecha sus propias fortalezas y desarrolla una identidad distintiva, permitirá a Vietnam contribuir activamente al proceso de construcción de la Comunidad de Asia-Pacífico./.

VNA