Hanoi (VNA)- La visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, para asistir a la 33.ª Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y desarrollar actividades bilaterales en China, generó importantes resultados que sientan bases favorables para que Vietnam impulse y abra nuevos espacios de cooperación durante el Año APEC 2027.



En una entrevista concedida a la prensa, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, señaló que el éxito de la Semana de Líderes Económicos del APEC 2026 se reflejó en los documentos consensuados, las iniciativas promovidas y los puntos de convergencia alcanzados por las economías miembros, que mantuvieron su consenso sobre la misión del foro y las orientaciones de cooperación para el futuro desarrollo de la región.



La Reunión de Líderes Económicos del APEC 2026 reafirmó el papel y la posición de primer orden del mecanismo en la promoción del diálogo, la cooperación y la conectividad económica. Por primera vez en cuatro años, contó con la participación de los altos dirigentes de las 21 economías miembros. La Declaración de los Líderes transmitió un firme mensaje de determinación para cooperar, consolidar la confianza, superar conjuntamente los desafíos y construir una comunidad de Asia-Pacífico pacífica, dinámica, resiliente y próspera.



La cita alcanzó asimismo importantes consensos sobre las orientaciones de cooperación y el impulso de los motores de crecimiento regional en la nueva etapa de desarrollo, mediante la aprobación de documentos relativos a la conectividad regional, las tecnologías digitales y emergentes, la inteligencia artificial (IA) y la agenda del Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP).



Por su parte, la Cumbre de Directores Ejecutivos del APEC reunió a más de 2.000 delegados de cientos de empresas líderes a nivel mundial y regional, y presentó numerosas propuestas prácticas en materia de innovación, transformación digital, transición verde, desarrollo de recursos humanos y conectividad de las cadenas de suministro.



En su condición de miembro activo y proactivo, así como de anfitrión del APEC 2027, Vietnam coordinó estrechamente con China y le brindó su respaldo, promovió iniciativas, participó en la elaboración de documentos importantes y asumió funciones de presidencia y coordinación en diversos mecanismos de cooperación del foro.



Tanto en la Reunión de Líderes Económicos como en la Cumbre de Directores Ejecutivos del APEC, el secretario general y presidente To Lam compartió profundas reflexiones sobre la evolución de la época, el rumbo y las decisiones estratégicas de la APEC, reafirmando el compromiso de Vietnam, junto con otros miembros, de construir una región de Asia-Pacífico dinámica, cohesionada, resiliente y próspera.



De manera especial, durante la ceremonia de traspaso de la presidencia anfitriona del APEC, el líder vietnamita presentó oficialmente el tema del Año APEC 2027: “Construir juntos una nueva era de resiliencia, innovación y prosperidad compartida”, junto con tres prioridades centradas en elevar la productividad; promover el comercio y la inversión regionales; y fortalecer la resiliencia y el dinamismo de las economías, así como mejorar la calidad de vida de la población. Tanto el lema como las prioridades recibieron una entusiasta acogida por parte de las economías miembros.



En cuanto a las relaciones entre Vietnam y China, Le Hoai Trung subrayó que las conversaciones oficiales entre el secretario general y presidente To Lam y el secretario general del Partido Comunista de China y presidente de ese país, Xi Jinping, contribuyeron a consolidar las bases políticas y fortalecer la confianza mutua, además de generar un nuevo impulso para la cooperación sustantiva, especialmente en los ámbitos de la economía, el comercio, la inversión, la interconexión de infraestructuras estratégicas, la ciencia y la tecnología, y la innovación.



Ambas partes también impulsaron la cooperación entre sus localidades, con especial atención al comercio, las inversiones de alta calidad, la transformación digital, las industrias de alta tecnología, la conectividad ferroviaria, la logística, la economía fronteriza, el turismo y los intercambios pueblo a pueblo.



Los foros sobre ciencia y tecnología, innovación y conexión de estrategias de desarrollo celebrados durante la visita contribuyeron a convertir el potencial de cooperación en programas y proyectos concretos, generando beneficios directos para las empresas y la población.



Según Le Hoai Trung, los importantes y amplios resultados de esta visita de trabajo reafirman la posición, el prestigio y las contribuciones positivas y responsables de Vietnam a la cooperación regional. Al mismo tiempo, sientan nuevas bases y generan nuevos motores para que las relaciones entre Vietnam y China se desarrollen de manera estable, saludable y sostenible./.

VNA