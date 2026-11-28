Hanoi, 28 nov (VNA) El secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, calificó la 12.ª Cumbre de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV), presidida hoy por el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, como un paso importante para los países del Sudeste Asiático y para avanzar hacia la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.



Bajo el lema “Conectando al CLMV: aprovechando el potencial y construyendo un futuro próspero”, la 12.ª Cumbre CLMV marca un avance significativo en los esfuerzos por consolidar la solidaridad, reforzar la cohesión estratégica y elevar el nivel de cooperación en la subregión del Mekong, en un contexto internacional marcado por numerosos cambios e incertidumbres.



Los debates se centraron en dos cuestiones fundamentales: fortalecer la conectividad económica entre los países del CLMV y con sus socios externos, y movilizar eficazmente los recursos para generar avances sustanciales en la cooperación.



El secretario general de la ASEAN señaló que la cumbre, organizada por Vietnam en su calidad de presidente del mecanismo de cooperación CLMV, se celebró después de las 48.ª y 49.ª Cumbres de la ASEAN de 2026. Asimismo, destacó el carácter innovador del enfoque adoptado por Vietnam durante su presidencia.



Resaltó que por primera vez, el país amplió la participación más allá de los cuatro miembros del CLMV, invitando también a socios externos, representantes del sector privado y de la comunidad empresarial.



Kao Kim Hourn subrayó que esta iniciativa constituye un paso importante para atraer recursos adicionales y sumar nuevos socios al desarrollo de la subregión.



Indicó que, durante la cumbre, los dirigentes hicieron balance de los logros alcanzados tanto por cada país como por el conjunto del CLMV, examinaron los desafíos existentes y debatieron estrategias para afrontarlos en el futuro.



Según explicó, la cooperación subregional se orientará a reforzar la conectividad, avanzar en la institucionalización de los mecanismos de colaboración, movilizar recursos, desarrollar infraestructuras y ampliar los intercambios pueblo a pueblo de los cuatro países.



Al destacar que estos esfuerzos constituyen elementos fundamentales para la construcción de la Comunidad de la ASEAN, Kao Kim Hourn afirmó que la cooperación CLMV contribuye directamente a la materialización de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045 y de sus respectivos planes maestros. Asimismo, reconoció el papel central de Vietnam en la promoción del espíritu de amistad y cooperación entre los países miembros del CLMV.

Con motivo de la conclusión de la presidencia vietnamita del mecanismo de cooperación CLMV y el traspaso de esta responsabilidad a Camboya, el secretario general de la ASEAN felicitó a Vietnam y expresó un reconocimiento especial al liderazgo del Primer Ministro vietnamita durante esta importante etapa.



Al evaluar los resultados de la 12.ª Cumbre CLMV, Kao Kim Hourn señaló que los dirigentes lograron consensuar orientaciones concretas para la cooperación futura.



Afirmó que, pese a la volatilidad, la incertidumbre y los numerosos desafíos del contexto internacional, el encuentro puso de manifiesto el firme compromiso de los líderes de los cuatro países de estrechar su colaboración.



La cumbre también permitió definir claramente las prioridades estratégicas y los modelos de asociación necesarios para impulsar la cooperación subregional, reafirmando así la determinación de los dirigentes de trabajar conjuntamente por el desarrollo y la prosperidad compartida de la región, concluyó./.

VNA