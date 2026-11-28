Hanoi (VNA) – Los líderes de la 12.ª Cumbre de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam (CLMV) y de la 11.ª Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) acordaron priorizar el fortalecimiento de la conectividad estratégica entre los países miembros para abrir nuevas oportunidades de desarrollo en la subregión del Mekong.



Al anunciar los resultados de ambas reuniones en una conferencia de prensa efectuada hoy en esta capital, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, indicó que las dos cumbres de cooperación subregional del Mekong, celebradas ese mismo día, concluyeron con un rotundo éxito.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió la 12.ª Cumbre CLMV. Vietnam también coorganizó la 11.ª Cumbre ACMECS junto con Myanmar, país que preside la ACMECS.



Las reuniones contaron con la participación del primer ministro de Camboya, Hun Manet; el primer ministro de Laos, Saleumxay Kommasith; el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul; y el secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn.



Por primera vez, representantes de varios socios regionales y organizaciones internacionales fueron invitados a la Cumbre CLMV.



Le Hoai Trung señaló que los líderes acordaron elevar el papel de la CLMV y la ACMECS en la cooperación regional, fortalecer la resiliencia y profundizar la cohesión entre los Estados miembros, transformando así la subregión en un espacio de desarrollo compartido. Dijo que mantuvieron debates profundos y sustantivos sobre las prioridades de cooperación y los métodos de implementación para generar avances en la colaboración subregional.



También se reafirmó la promoción de respuestas conjuntas a los desafíos comunes, en particular el cambio climático, la protección del medio ambiente y la gestión y el uso sostenible de los recursos hídricos del río Mekong, como una prioridad en ambos marcos para garantizar medios de vida estables y sostenibles para la población de la región.



En la 12.ª Cumbre CLMV, celebrada bajo el lema "Conectar a CLMV: aprovechar el potencial y construir un futuro de prosperidad compartida", los líderes acordaron algunas orientaciones clave, además de prioridades subregionales más amplias, según informó el canciller.



En primer lugar, las cuatro naciones identificaron la conectividad como una prioridad fundamental para el período 2027-2028, con el objetivo de impulsar la creación de corredores económicos para convertir a CLMV en un centro logístico regional.



Los líderes encomendaron a los ministros el estudio de la viabilidad de establecer una base de producción conjunta CLMV para contribuir a un mercado unificado de la ASEAN. Asimismo, instruyeron a las autoridades para que resolvieran los obstáculos en el despacho de aduanas, redujeran los costos logísticos y ayudaran a las empresas de los cuatro países a integrarse más profundamente en las cadenas de valor regionales.



En segundo lugar, los líderes acordaron innovar en las áreas de cooperación, centrándose en nuevos motores de crecimiento e iniciativas concretas. Se comprometieron a impulsar la conectividad digital, desplegar puestos fronterizos inteligentes, desarrollar zonas de cooperación económica transfronteriza y explorar una cadena de suministro agrícola CLMV.



La cumbre respaldó dos iniciativas específicas propuestas por Vietnam: el "Corredor inteligente de puertos secos CLMV", que analizará la conexión de puertos secos con puestos fronterizos, aeropuertos y puertos marítimos; y la "Ruta del Patrimonio CLMV", que unirá sitios emblemáticos como Bagan, Luang Prabang, Trang An y Angkor en un itinerario único que narra la historia de la civilización del río Mekong.



Los participantes también acogieron con beneplácito el Programa de Becas CLMV 2.0 de Vietnam para Camboya, Laos y Myanmar, que se amplía a programas impartidos en inglés, estudios de posgrado y formación profesional.



En tercer lugar, los líderes coincidieron en la necesidad de reformar los métodos de movilización e implementación de recursos. Los cuatro países alentaron la participación empresarial desde la etapa de diseño del proyecto. Asimismo, se instruyó a los ministros y altos funcionarios a coordinar con la Secretaría de la ASEAN la formulación de programas y proyectos para el Plan de Acción CLMV 2027-2028.



Los líderes adoptaron una declaración conjunta con dos anexos que abarcan las iniciativas del corredor inteligente de puertos secos CLMV y la ruta del patrimonio CLMV.



Al clausurarse la cumbre, Vietnam entregó oficialmente la Presidencia del CLMV a Camboya, según Le Hoai Trung.



En relación con la 11.ª Cumbre de la ACMECS, señaló que los líderes acordaron mantener la ACMECS como un importante mecanismo subregional que complementa el proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN, a la vez que alinea el desarrollo subregional con una integración regional más amplia.



Bajo el lema de la presidencia de Myanmar, "Fortalecimiento del desarrollo socioeconómico hacia una ACMECS inteligente y sostenible", los líderes revisaron los logros alcanzados y definieron las futuras directrices del grupo.



Los debates se centraron en el avance de la infraestructura, la conectividad digital e institucional, junto con la protección del medio ambiente, la gestión de los recursos hídricos y el control de la contaminación atmosférica para el desarrollo sostenible en los tres pilares de la ACMECS.



Los líderes adoptaron la Declaración de Nay Pyi Taw y los términos de referencia del grupo de trabajo especial encargado de revisar los proyectos prioritarios de ACMECS. Asimismo, celebraron los esfuerzos en curso para elaborar el plan maestro de la nueva fase de ACMECS, destinado a abordar los desafíos emergentes, al tiempo que subrayaron la importancia de mejorar la eficiencia operativa mediante la creación del Fondo de Desarrollo de ACMECS (ACMDF).



Al concluir la 11.ª Cumbre, Myanmar transfirió la presidencia rotatoria de ACMECS a Tailandia.



Le Hoai Trung destacó que, para Vietnam, haber albergado con éxito ambas cumbres representa un paso significativo en la implementación de la política exterior definida por el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam; en particular, en lo que respecta a reafirmar el papel fundamental y constante de la diplomacia y la integración internacional, así como a contribuir activamente a la integración económica y la conectividad en la subregión del Mekong, de gran importancia estratégica.



Los resultados de las cumbres también ayudaron a fortalecer la solidaridad, la amistad, la cooperación y la cohesión estratégica entre Vietnam y sus países vecinos, ampliando el espacio para el desarrollo y respaldando los objetivos nacionales de desarrollo, añadió.



Afirmó que la tarea inmediata tras las cumbres consiste en transformar los compromisos asumidos por los líderes en acciones concretas, realizando al mismo tiempo un seguimiento periódico de los avances en su implementación.



Vietnam mantiene su compromiso de trabajar junto con las demás naciones para construir una subregión del Mekong resiliente, conectada y próspera, contribuyendo de manera práctica a la materialización de la Visión de la Comunidad de la ASEAN para 2045. El ministro señaló, además, que Vietnam coordinará estrechamente con Camboya -que ostentará la presidencia del grupo CLMV en 2027-, con Tailandia -que ocupará la presidencia de ACMECS en 2027- y con los demás Estados miembros para llevar a cabo las prioridades de cooperación.



En nombre del Gobierno y del pueblo de Vietnam, expresó su agradecimiento a los países del Mekong -Camboya, Laos, Myanmar y Tailandia-, así como a la Secretaría de la ASEAN, a los socios regionales (incluidos China, Japón, Corea del Sur, Australia y Singapur), a las organizaciones internacionales y a la comunidad empresarial, por sus valiosas contribuciones al éxito de ambas cumbres./.

VNA