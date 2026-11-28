Hanoi, 28 nov (VNA)- La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) organizó hoy aquí una exposición fotográfica con 40 imágenes que documentan la formación, el desarrollo y los principales hitos del mecanismo de cooperación entre Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam (CLMV), así como de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS).



El evento, celebrado en el Centro Nacional de Convenciones de Hanoi, tuvo lugar en el marco de la 12.ª Cumbre CLMV y la 11.ª Cumbre ACMECS.



Captadas por los fotoperiodistas de la VNA a lo largo de distintos períodos, las fotografías expuestas muestran acontecimientos destacados de anteriores cumbres CLMV y ACMECS, así como actividades de cooperación entre los países miembros.



Entre las imágenes más destacadas figuran fotografías históricas del entonces primer ministro vietnamita Phan Van Khai y otros dirigentes durante la firma de la Declaración de Vientiane sobre el fortalecimiento de la cooperación y la integración económicas entre los países CLMV, en la primera Cumbre CLMV, celebrada en Laos el 28 de noviembre de 2004. Este hito confirmó la determinación de las cuatro naciones de reducir las brechas de desarrollo y acelerar la integración de la subregión del Mekong y de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



La exposición también incluye fotografías de la cuarta Cumbre CLMV, celebrada en Hanoi en 2008, cuando Vietnam acogió por primera vez este evento. En aquella ocasión, los dirigentes aprobaron una lista de 58 proyectos de cooperación y acordaron celebrar la cumbre cada dos años.



Junto con los hitos de la cooperación multilateral, la muestra presenta numerosas imágenes que ilustran las relaciones bilaterales de Vietnam con sus países vecinos de la región. Entre ellas destacan las fotografías del secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto a dirigentes de Laos, Camboya, Tailandia y Myanmar. Estas imágenes reflejan vívidamente la amistad y la cooperación de Vietnam con sus socios regionales, al tiempo que ponen de relieve la singular belleza del país, su gente y su cultura.



Paralelamente a la exposición, la VNA presentó y distribuyó ejemplares de su periódico en francés Le Courrier du Vietnam y del diario en inglés Viet Nam News entre los participantes, con el fin de ofrecer una cobertura amplia de las dos cumbres, las iniciativas de cooperación regional y los acontecimientos relacionados.



A través de estas actividades, la VNA continúa desempeñando su papel como agencia nacional de noticias y medio de comunicación de referencia del Partido y del Estado en materia de información exterior, en contribución al éxito general de ambas cumbres.



Vietnam, en calidad de presidente del mecanismo de cooperación CLMV en 2026, acogió la 12.ª Cumbre CLMV y coorganizó la 11.ª Cumbre ACMECS junto con Myanmar, actual presidente de este mecanismo, en Hanoi el 28 de noviembre.



En los eventos participaron el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung; el presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing; el primer ministro de Camboya, Hun Manet; el primer ministro de Laos, Saleumxay Kommasith; el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul; y el secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, junto con representantes de socios regionales y organizaciones internacionales./.

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