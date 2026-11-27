Seúl (VNA)- El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Políticas y Estrategias, Nguyen Thanh Nghi, sostuvo hoy un encuentro con la primera ministra sudcoreana, Han Seong Sook, en el marco de su visita oficial a este país.



En sus palabras, la dirigente anfitriona expresó su satisfacción por recibir a la delegación del Partido y del Gobierno de Vietnam, encabezada por Nguyen Thanh Nghi, y afirmó que concede gran importancia a las relaciones bilaterales y desea profundizar aún más la cooperación entre ambos países en el futuro.



A su vez, el visitante expresó su confianza en que el Gobierno surcoreano materializará pronto su visión de convertir al país en una "nación insustituible", e incorporarlo al grupo de las tres principales potencias mundiales en inteligencia artificial y al de las cinco primeras en ciencia y tecnología.



Las dos partes valoraron los avances en las relaciones bilaterales y afirmaron que la confianza política entre ambos países se consolida continuamente mediante los frecuentes intercambios de delegaciones; la cooperación económica, comercial y de inversiones sigue siendo un punto destacado de los vínculos Vietnam-Corea del Sur y los intercambios entre los pueblos se desarrollan de manera dinámica.



Acordaron seguir consolidando la confianza política, creando una sólida base para impulsar el desarrollo integral de las relaciones bilaterales; implementar de manera sustantiva los acuerdos y compromisos alcanzados por los dirigentes de alto nivel de los dos países y apoyarse mutuamente de forma activa en los foros regionales e internacionales; así como coordinar eficazmente la ejecución de los programas y actividades conmemorativas del 35.º aniversario del establecimiento de los nexos diplomáticos entre Vietnam y Corea del Sur en 2027, y apoyar a Vietnam para que organice con éxito la Cumbre APEC 2027.



Al abordar las orientaciones de desarrollo de Vietnam en la nueva etapa, Nguyen Thanh Nghi informó sobre los objetivos y requisitos estratégicos de su país para impulsar el crecimiento, renovar el modelo de desarrollo, elevar la competitividad de la economía, desarrollar la ciencia y la tecnología, promover la innovación y la transformación digital y construir una industria moderna.



El funcionario expresó su confianza en que Corea del Sur siga prestando atención y promoviendo la cooperación en ámbitos con potencial y ventajas, refuerce la conexión empresarial y apoye el desarrollo de los recursos humanos, la transferencia de tecnología y el intercambio de experiencias de gestión, así como estimule a sus empresas a ampliar inversiones y participar activamente en los sectores prioritarios para el desarrollo de Vietnam, como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la biotecnología, los materiales y la energía.



Se espera que Corea del Sur continúe cooperando estrechamente con Vietnam, con vistas a lograr el objetivo de elevar el valor del intercambio comercial bilateral a 150 mil millones de dólares en 2030, de manera equilibrada y sostenible, reiteró.



Con anterioridad, Nguyen Thanh Nghi se reunió con Kim Jung Kwan, ministro de Comercio, Industria y Recursos de Corea del Sur. En la cita, las dos partes intercambiaron experiencias de ambos países en materia de estrategia de autonomía nacional y estrategia nacional para mejorar la calidad y la productividad laboral.



Sobre la base de las fortalezas de Corea del Sur en materia de tecnología, experiencia en desarrollo industrial y redes empresariales, Nguyen Thanh Nghi propuso que ambas partes organicen periódicamente programas de cooperación destinados a mejorar la productividad industrial de Vietnam, centrados en ámbitos como la transformación digital, la aplicación de la IA en las fábricas, el intercambio de experiencias sobre procesos de producción, gestión de la calidad, la asesoría y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas de la nación indochina.



Durante su estancia aquí, Nguyen Thanh Nghi también dialogó con gerentes de grupo económicos principales de Corea del Sur, incluidos Samsung, SK y LH.



En la ocasión, Nguyen Thanh Nghi destacó que el sector de la economía con inversión extranjera, incluidos los inversores surcoreanos, constituye una parte importante de la economía vietnamita.



Al mismo tiempo, expresó su deseo de que los grupos Samsung, SK y LH no solo sigan ampliando sus inversiones en Vietnam, sino que también acompañen al país en el proceso de mejorar sus capacidades tecnológicas, desarrollar la industria e integrarse más profundamente en las cadenas de valor mundiales.



Asimismo, propuso que Corea del Sur comparta su experiencia y apoye a Vietnam en la construcción de parques de alta tecnología conectados con ecosistemas de innovación, siguiendo un modelo similar al del Valle Tecnológico de Pangyo, con el fin de impulsar la cooperación entre las localidades, empresas e institutos de investigación de ambos países./.

VNA