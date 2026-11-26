Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó a identificar y evaluar de manera integral y objetiva los recursos del país para aprovecharlos eficazmente y convertirlos en motores del crecimiento rápido y sostenible.



El jefe de Gobierno hizo esta declaración al presidir hoy la primera reunión del Comité Directivo encargado de elaborar un proyecto de resolución que sustituirá a la Resolución No. 39-NQ/TW, emitida por el Buró Político el 15 de enero de 2019, sobre la gestión, explotación y utilización de los recursos de la economía.



El Comité fue establecido mediante la Decisión No. 1970/QD-TTg, firmada por el primer ministro en cumplimiento de las orientaciones del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, y del programa de acción del Buró Político para implementar la Resolución No. 19-NQ/TW sobre la renovación del modelo de desarrollo nacional.



En la reunión, sus miembros examinaron el esquema del proyecto, el plan de implementación y el reglamento de trabajo, con el objetivo de preparar cuanto antes un borrador de calidad para presentarlo al Buró Político.



Pasar de movilizar recursos a gestionarlos estratégicamente



Le Minh Hung subrayó que la nueva resolución debe establecer soluciones para movilizar, asignar y utilizar eficazmente todos los recursos de la economía, en apoyo del objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos y renovar el modelo de desarrollo.



Vietnam no puede depender únicamente de los motores tradicionales, sino que debe aprovechar también los recursos institucionales, humanos, naturales, financieros y de infraestructura, así como la ciencia y la tecnología, la innovación, la cultura, la historia, la posición geoestratégica, la marca nacional, las empresas y los productos vietnamitas y los nuevos espacios de desarrollo.



El primer ministro señaló que, pese a los avances logrados, numerosos recursos siguen sin aprovecharse plenamente o permanecen bloqueados. Entre los problemas figuran los retrasos de proyectos de inversión, la limitada eficiencia del capital, las insuficiencias del mercado de financiación a largo plazo y la falta de adecuación de la calidad de los recursos humanos a las exigencias del nuevo modelo de crecimiento.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)





Asimismo, recursos como los datos, la propiedad intelectual, los valores culturales y la marca nacional aún no han sido suficientemente identificados y aprovechados. La ciencia y la tecnología tampoco están plenamente vinculadas con la solución de problemas prácticos y la mejora de la productividad y la competitividad.



En este contexto, Le Minh Hung pidió adoptar un enfoque renovado que no se limite a movilizar y asignar recursos, sino que también permita crearlos, enriquecerlos, conectarlos y transformarlos en motores del desarrollo. El proyecto deberá tener objetivos claros, soluciones viables, responsabilidades definidas y calendarios concretos.



Evaluar nueve grupos de recursos



El proyecto analizará nueve grupos de recursos. Cuatro ya están contemplados en la Resolución No. 39-NQ/TW: los recursos humanos, naturales, financieros y de infraestructura e instalaciones socioeconómicas.



Otros tres, identificados como nuevos motores del desarrollo en la Conclusión No. 115-KL/TW, aprobada el Buró Político por el 16 de enero de 2025, son la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital; la cultura, la historia, las tradiciones, los paisajes naturales y la posición geoestratégica; y la marca nacional, las empresas y los productos vietnamitas.



Los dos restantes son los recursos institucionales y los espacios de desarrollo, de acuerdo con las orientaciones de To Lam.



En la revisión de la Resolución No. 39-NQ/TW y la Conclusión No. 115-KL/TW, el jefe de Gobierno pidió evaluar rigurosamente el cumplimiento de sus objetivos y medidas, identificar los resultados concretos y aclarar las limitaciones, los obstáculos y sus causas. También insistió en que cada grupo de recursos debe evaluarse con precisión, sin duplicaciones ni omisiones, y contar con organismos responsables y entidades de coordinación claramente definidos.



Le Minh Hung destacó que la reorganización administrativa, que estableció 34 provincias y ciudades y eliminó el nivel distrital, ha abierto nuevos espacios de desarrollo, favorecido la conectividad regional y creado condiciones para formar polos de crecimiento. También señaló que la Ley de Desarrollo Urbano, aprobada por la Asamblea Nacional, y los avances en transformación digital contribuyen a mejorar la gestión y reducir los costos y tiempos de cumplimiento para empresas y ciudadanos.



Desbloquear recursos y mejorar su eficiencia



En cuanto a las futuras soluciones, el primer ministro pidió que se basen en la evaluación de la situación real y respondan a las exigencias de la nueva etapa. En particular, deberán materializar el cambio de enfoque planteado por To Lam: pasar de la “movilización de recursos” a la “gestión de los recursos nacionales”.



Los organismos competentes deberán identificar los obstáculos que hay que eliminar, los recursos que pueden aprovecharse de inmediato y aquellos que necesitan ser desbloqueados. También deberán proponer planes y hojas de ruta para su movilización, asignación y utilización eficaz.



El jefe de Gobierno pidió establecer indicadores cuantitativos para los recursos medibles y asignarlos según su eficiencia, productividad, capacidad de generar efectos multiplicadores y resultados, con el fin de promover un crecimiento sostenible y elevar la competitividad nacional.



Encargó al Ministerio de Finanzas, organismo permanente del Comité Directivo, coordinar con la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central, la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, el Consejo Teórico Central y otros organismos para perfeccionar el proyecto y garantizar su calidad y calendario.



Asimismo, solicitó organizar estudios de campo, seminarios y consultas con expertos y científicos para profundizar en los asuntos que requieran análisis adicionales o susciten opiniones diferentes./.