Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La industria turística de Ciudad Ho Chi Minh intensifica las actividades de promoción y estímulo de la demanda de cara a la temporada de fin de año de 2026, con una oferta que combina el dinamismo urbano, la actividad económica y los atractivos culturales y naturales de sus zonas costeras e insulares.



La campaña busca acercar a los visitantes a las particularidades de cada destino a través de experiencias vinculadas con la vida cotidiana de las comunidades locales.



Semana del Turismo de Ciudad Ho Chi Minh



Uno de los principales eventos será la sexta Semana del Turismo de la ciudad, bajo el lema “Vibrant Ho Chi Minh City Fest” (“Fiesta vibrante de Ciudad Ho Chi Minh”), que se celebrará del 4 al 12 de diciembre.



Entre sus actividades destacará la novena edición del Maratón Internacional Techcombank, prevista del 4 al 6 de diciembre, que espera reunir a unos 24 mil corredores nacionales y extranjeros. Los participantes y sus acompañantes podrán acceder a paquetes promocionales de hoteles y agencias de viajes, mientras que los destinos locales se promocionarán en la Villa del Maratón y la zona de llegada.

Turistas extranjeros en Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)

Nguyen Nam Nhan, subdirector del Departamento municipal de Cultura y Deportes, señaló que el evento contribuye a promover la actividad física y mejorar la salud de la población, en consonancia con la Resolución No. 72-NQ/TW del Buró Político, del 9 de septiembre de 2025. También destacó las mejoras de esta edición en los estándares profesionales y la experiencia de los corredores.



La Semana del Turismo ofrecerá diversos itinerarios, que incluirán experiencias gastronómicas, pueblos artesanales y exhibiciones de trajes tradicionales a orillas del río Saigón, además del descubrimiento de productos locales y OCOP (Cada Comuna-Un Producto) en Binh Duong y de la cultura marítima en Vung Tau.



Entre las iniciativas destaca el programa “Regreso a Thu Dau: patrimonio y antiguos pueblos artesanales”, que busca integrar los oficios tradicionales en la oferta turística. Los visitantes podrán conocer el proceso de elaboración de la laca de Tuong Binh Hiep, visitar monumentos y descubrir las técnicas artesanales de producción de cerámica y vasijas de barro.



Asimismo, del 20 de noviembre al 20 de diciembre, el anuncio “Vibrant Ho Chi Minh City #MoreVibrantThanEver” se difundirá en CNN, Discovery y Asian Food Network, así como en sus plataformas digitales en Asia-Pacífico, para promover la imagen de la ciudad como un destino diverso y dinámico.



156 programas y paquetes promocionales



Según el Departamento municipal de Turismo, los ingresos turísticos alcanzaron los 12,8 mil millones de dólares en los primeros 11 meses de 2026, un aumento interanual del 29,54% y 16 millones de dólares por encima de la meta anual. La ciudad recibió más de 10,2 millones de visitantes internacionales, un 33,5% más, y cerca de 47,6 millones de turistas nacionales, un incremento del 4,39%.



Para mantener este crecimiento, 43 entidades participan en la campaña de estímulo de fin de año, con 156 programas y paquetes promocionales. Los hoteles y complejos turísticos ofrecen descuentos del 20% al 48%, mientras que las agencias de viajes presentan excursiones desde 7,73 dólares por persona.



El Departamento de Turismo coordinará con empresas turísticas, hoteles y cadenas minoristas la integración de recorridos y servicios de alojamiento en la campaña comercial “Shopping Season in Vibrant HCMC”, para que los visitantes puedan combinar turismo, gastronomía y compras.



El director del Departamento municipal de Turismo, Pham Huy Binh, afirmó que el sector ya ha superado su objetivo anual de ingresos y espera que los eventos culturales, deportivos y festivos de diciembre atraigan a más visitantes, prolonguen sus estancias e incrementen el gasto en servicios, contribuyendo al crecimiento económico de la ciudad./.