An Giang, Vietnam (VNA) - Con el objetivo de convertir el potencial cultural de la etnia Cham en un recurso económico sostenible, la comuna de Chau Phong, en la provincia survietnamita de An Giang, está ejecutando un proyecto de desarrollo del turismo comunitario basado en una cadena de valor para 2030, con visión hasta 2035.

Aprovechando sus ventajas de conectividad a través del puente de Chau Doc, la carretera nacional N1, la carretera provincial 953 y la red de vías fluviales del río Hau y el canal Vinh An, la localidad trabaja para convertir la aldea Cham de Chau Phong en un destino cultural representativo del corredor turístico del río Mekong.

La comuna de Chau Phong cuenta actualmente con 5.646 habitantes de la etnia Cham, distribuidos en 1.269 hogares concentrados en las aldeas de Chau Giang, Phum Soai y Hoa Long. La comunidad conserva numerosos valores culturales singulares, como el sitio histórico nacional de la mezquita Mubarak, las tradicionales casas de madera sobre pilotes y la gastronomía Halal.

Los turistas disfrutan visitando y comprando textiles brocados tradicionales en la provincia de An Giang. (Fuente: VNA)

En particular, desde que el oficio de tejido de brocados de los Cham de Chau Phong fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional en marzo de 2023, los talleres locales han modernizado sus diseños y combinado la producción textil con actividades destinadas a los visitantes.

En 2024 se creó el Grupo de Cooperación para el Turismo Comunitario de la Aldea Cham de Chau Phong, integrado por 11 miembros, que estableció vínculos directos con empresas turísticas para incorporar a los itinerarios de visita el proceso de tejido, las experiencias con trajes de boda, las actuaciones de tambores Rappana y la degustación de platos típicos.

En 2025, Chau Phong recibió alrededor de 10.000 visitantes y registró ingresos estimados en unos 76.923 dólares. Sin embargo, la estancia media fue de apenas dos horas, debido a que los servicios aún no conforman una cadena de valor integrada. Para superar esta limitación, el secretario del Comité del Partido de la comuna, Nguyen Thanh Lam, señaló que la localidad aspira a desarrollar un ecosistema de turismo comunitario inteligente, adaptado a las necesidades de los visitantes musulmanes y conforme a los estándares de turismo comunitario de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El tejido tradicional Cham se caracteriza por sus patrones y técnicas de tejido únicos. (Fuente: VNA)

Entre las iniciativas previstas figuran la puesta en marcha experimental del recorrido “Un día como habitante Cham” y del programa fluvial “Ruta del patrimonio a orillas del río Hau”, que conectará el centro de Chau Doc con la aldea Cham y los poblados flotantes a lo largo del río.

De acuerdo con los objetivos establecidos, para 2030 Chau Phong aspira a recibir 60.000 visitantes al año, incluidos 8.000 turistas internacionales; prolongar la estancia media hasta 4,5 horas y elevar los ingresos turísticos a 1,04 millones de dólares.

Para ello, prevé la participación de 150 hogares y la puesta en funcionamiento de 15 establecimientos de alojamiento familiar (homestay) que cumplan los estándares establecidos.

Para 2035, la localidad se propone alcanzar los 150.000 visitantes anuales, entre ellos 25.000 internacionales, generar ingresos turísticos de 4,04 millones de dólares y aspirar al Premio de Turismo Comunitario o de Turismo Sostenible de la ASEAN.

Paralelamente, el desarrollo de alojamientos en casas tradicionales sobre pilotes, la conexión con productos OCOP (Cada comuna, un producto) y la aplicación de la transformación digital mediante mapas digitales, imágenes de 360 grados, códigos QR multilingües y etiquetas de trazabilidad para los productos textiles de brocado sentarán bases sólidas para que Chau Phong impulse el turismo al tiempo que preserva de forma sostenible su patrimonio cultural./.