Hanoi (VNA) - El primer Festival Cultural de Vietnam 2026 se celebrará del 23 al 27 de noviembre en la provincia sureña de An Giang, informó el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.



Se trata de una actividad en respuesta al Día de la Cultura de Vietnam (el 24 de noviembre), que busca honrar los valores culturales nacionales, despertar el orgullo y el amor por la cultura vietnamita y difundir la aspiración de desarrollar el país en la nueva era.



El evento con lema "El flujo de la cultura vietnamita desde sus raíces hacia el futuro" ofrecerá un espacio cultural multicolor donde convergen el pasado, el presente y el futuro, y donde los valores forjados a lo largo de miles de años de historia siguen preservándose, transmitiéndose y recreándose en la vida contemporánea.



A través de exposiciones y presentaciones del patrimonio, intercambios artísticos y actividades vivenciales, el evento reafirmará la vitalidad perdurable de la identidad cultural vietnamita y honrará la unidad en la diversidad de las comunidades étnicas y las distintas regiones del país.



El espacio central del evento presentará el recorrido histórico de la formación, preservación y desarrollo de la cultura vietnamita a través de las distintas épocas.

Carrera de elefantes en el Festival de los Elefantes de Tay Nguyen (Altiplanicie Occidental). (Fuente: VNA)





Desde los valores culturales originarios y la tradición de construir y defender el país hasta los logros en la construcción de una vida cultural, el desarrollo de la literatura y las artes y las industrias culturales, todos estos elementos conforman una visión general del espíritu, el alma y la creatividad del pueblo.



En particular, el espacio expositivo presentará el pensamiento de Ho Chi Minh y las orientaciones del Partido sobre la cultura, así como hitos importantes como el Esquema sobre la cultura vietnamita de 1943 y la Conferencia Nacional de Cultura de 1946.



También destacará las contribuciones del Presidente Ho Chi Minh y de las sucesivas generaciones de dirigentes del Partido y del Estado a la construcción y el desarrollo de la cultura vietnamita.



Uno de los principales atractivos del acontecimiento será el espacio "Colores culturales de las localidades", en el que participarán 34 provincias y ciudades. Cada localidad presentará su propia temática, conformando un panorama diverso que reflejará distintos aspectos de su cultura, historia, población, territorio e identidad cultural.



En el marco del festival también se celebrarán diversos programas de intercambio cultural y artístico, como "Ecos de Vietnam" y "Esencias y colores de Vietnam", que presentarán una selección de actuaciones representativas de las distintas regiones, imbuidas de identidad local y del espíritu de continuidad entre la tradición y la modernidad.



El evento constituye una materialización concreta de las directrices del Partido y de las políticas y leyes del Estado en materia cultural, especialmente del espíritu de la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político y de la Resolución No. 28/2026/QH16 de la Asamblea Nacional sobre el desarrollo de la cultura vietnamita.



Asimismo, reafirma el papel de la cultura como fundamento espiritual, recurso endógeno, motor y factor regulador del desarrollo rápido y sostenible del país.



Se espera que el programa contribuya a fortalecer los vínculos entre las distintas regiones, promover los intercambios, compartir las experiencias en la conservación y puesta en valor del patrimonio, estrechar la conexión entre la cultura, el turismo, los pueblos artesanos, los productos creativos y las industrias culturales./.