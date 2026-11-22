Lam Dong, Vietnam (VNA) – Con el objetivo de convertir el potencial de la economía marítima y los paisajes naturales en motores de desarrollo sostenible, la zona especial de Phu Quy, en la provincia de Lam Dong, está ejecutando el Proyecto de Desarrollo del Turismo Comunitario en Vietnam para el período 2026-2030 en su territorio.

Situada a 56 millas náuticas (unos 120 kilómetros) al sureste del puerto de Phan Thiet, la zona especial se estableció mediante la fusión de las antiguas comunas de Long Hai, Ngu Phung y Tam Thanh, con el centro administrativo y político en Ngu Phung. Tiene una superficie natural de 18 kilómetros cuadrados y una población de 32.000 habitantes.

Phu Quy forma parte de las 12 áreas marinas protegidas a nivel nacional y destaca por su elevada biodiversidad y la presencia de numerosas especies de productos del mar poco comunes y valiosas.

La zona cuenta con playas de gran belleza, como las de Ganh Hang y Lach Xanh y la bahía de Trieu Duong, así como 25 establecimientos religiosos y de culto y sitios históricos. Entre estos últimos, el templo dedicado a la princesa Ban Tranh, la pagoda Linh Quang y el templo Van An Thanh han sido reconocidos como sitios históricos y culturales a nivel nacional.

Durante el período 2021-2025, el turismo de Phu Quy experimentó un notable desarrollo, especialmente en actividades deportivas y recreativas marítimas, como las excursiones a pequeños islotes, el buceo para observar arrecifes de coral, la pesca, el remo en tabla de SUP y el parapente acuático.

El destino recibió un total de 635.899 visitantes, con un crecimiento medio anual del 40%, y generó ingresos de 61,12 millones de dólares.

Según Le Hong Loi, presidente del Comité Popular de la zona especial de Phu Quy, para el período 2026-2029 la localidad se propone establecer al menos un destino de turismo comunitario que cuente con una casa comunal y un grupo de actividades culturales y artísticas tradicionales que funcione regularmente.

La zona especial fija como objetivos que el 100% de los miembros de los grupos de turismo comunitario reciban formación profesional y obtengan certificados; que el 30% de los propietarios de establecimientos reciban capacitación en gestión; y que al menos el 70% de los trabajadores reciban formación en habilidades de atención al visitante, de los cuales como mínimo el 50% sean mujeres.

Asimismo, cada destino de turismo comunitario deberá contar con al menos una persona capaz de comunicarse en un idioma extranjero.

Paralelamente, Phu Quy prestará especial atención a la creación de al menos un modelo de cadena de vinculación del turismo comunitario relacionado con la construcción de nuevas zonas rurales, el mantenimiento de los oficios tradicionales y el desarrollo de productos OCOP (Cada comuna, un producto).

También prevé establecer un destino de turismo comunitario que cumpla la norma nacional TCVN 13259:2020 e incorpore aplicaciones de tecnologías de la información.

Para 2030, la zona especial de Phu Quy aspira a elevar al 80% la proporción de propietarios de establecimientos que ofrecen servicios de turismo comunitario y que hayan recibido formación en gestión, así como mantener en al menos el 70% la proporción de trabajadores del sector turístico capacitados en habilidades de atención al visitante.

Además, intensificará la aplicación de las tecnologías de la información y la transformación digital, completará la creación de una base de datos y estandarizará los mapas digitales de los destinos de turismo comunitario, sentando así las bases para desarrollar un turismo marítimo e insular moderno y sostenible./.