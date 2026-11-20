Dong Nai, Vietnam (VNA) - La ciudad vietnamita de Dong Nai recibió en el puerto de Phuoc An al crucero de lujo Celebrity Millennium, con unos 2.300 pasajeros procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, en el marco de la Semana Cultural y de la Gran Unidad Nacional de la localidad 2026, que se celebra del 18 al 24 de noviembre.



El presidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Ut, y representantes de las autoridades locales dieron la bienvenida a los visitantes, en una actividad destinada a promover la hospitalidad y estrechar los vínculos turísticos internacionales.



El Celebrity Millennium pertenece a la marca Celebrity Cruises, del grupo Royal Caribbean, especializada en viajes marítimos de alta gama. El buque partió de Hong Kong (China) y recorrió varios destinos vietnamitas entre el 14 y el 19 de noviembre, incluidos Ha Long, Chan May y Phuoc An.



Durante su escala, los pasajeros tuvieron la oportunidad de realizar excursiones por Ciudad Ho Chi Minh y Dong Nai, así como de conocer la cultura, la gastronomía y la vida local.



Según el Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo, la Semana Cultural y de la Gran Unidad Nacional 2026, bajo el lema “Dong Nai: corrientes de conexión, una ciudad que avanza”, comprende 24 programas de actividades culturales, artísticas, deportivas, turísticas y de intercambio internacional, destinados a promover la imagen de la tierra y la gente de Dong Nai y crear espacios de encuentro para la comunidad.



La recepción del crucero en Phuoc An contribuirá a impulsar el turismo marítimo y a promover la imagen de Dong Nai entre los visitantes extranjeros.



Le Thi Ngoc Loan, directora del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo, destacó el potencial turístico de la localidad, especialmente sus ríos, lagos, montañas y bosques. Dong Nai cuenta con tres grandes áreas naturales protegidas: la Reserva Natural y Cultural de Dong Nai, el Parque Nacional Cat Tien y el Parque Nacional Bu Gia Map.



La ciudad también busca aprovechar las oportunidades que ofrecerá el Aeropuerto Internacional de Long Thanh para atraer visitantes nacionales e internacionales. Entre los destinos que desea promover figuran los parques nacionales Cat Tien y Bu Gia Map, las montañas Ba Ra y Chua Chan y las zonas recreativas junto a los lagos. En particular, se están realizando preparativos para desarrollar actividades turísticas en el lago Tri An.



Además de sus recursos naturales, Dong Nai posee un rico patrimonio cultural, con 121 sitios históricos y valores tradicionales de diversas comunidades étnicas. Las autoridades prestan especial atención a la conservación de los monumentos, los oficios tradicionales y la identidad cultural de grupos étnicos minoritarios como los S'tieng y los Cho Ro.



Aprovechando sus ventajas actuales, Dong Nai desarrolla gradualmente una oferta turística diversificada que brinda a los visitantes la oportunidad de explorar la naturaleza, conocer las tradiciones y descubrir el rico patrimonio cultural de la región.



De cara al futuro, con la ambición de convertirse en un centro de crecimiento nacional, Dong Nai aspira a construir una ciudad civilizada, moderna y próspera, y a convertir el turismo en un sector que contribuya significativamente a la economía local./.

VNA