Tokio (VNA) - El Consulado General de Vietnam en Fukuoka, en coordinación con la Administración Nacional de Turismo de Vietnam (VNAT) y la Organización de Turismo de Kyushu (KTO), celebró el Foro de Turismo Vietnam-Kyushu, bajo el lema “Conectando destinos, ampliando mercados”.



El encuentro, efectuado la víspera, tuvo como objetivo estrechar los vínculos entre los organismos reguladores, las organizaciones de promoción turística, las autoridades locales y las empresas de Vietnam y Japón, así como promover el intercambio de información sobre los mercados, el desarrollo de nuevos productos y la cooperación turística entre Vietnam y la región japonesa de Kyushu.



En su discurso inaugural, la cónsul general de Vietnam en Fukuoka, Trinh Thi Mai Phuong, destacó que el foro, celebrado en vísperas del “Año de Cooperación Turística Vietnam-Japón 2027-2028”, constituye una oportunidad para estrechar los lazos culturales, económicos y entre los pueblos, contribuyendo al entendimiento mutuo y al fortalecimiento de la amistad bilateral.



La diplomática subrayó que Vietnam y Kyushu cuentan con recursos, productos y mercados turísticos complementarios. En este sentido, instó a ambas partes a intensificar el intercambio de información sobre las tendencias del mercado y reforzar la conexión entre los sectores aéreo, ferroviario, de viajes, alojamiento y servicios, con vistas a desarrollar productos y programas turísticos conjuntos, sólidos y sostenibles.



Por su parte, el subdirector general de la VNAT, Pham Van Thuy, valoró positivamente la iniciativa y la puesta en marcha de la nueva “Red de Socios Turísticos Vietnam-Kyushu”.



Entre las principales prioridades, destacó la necesidad de combinar la cultura local con la conservación del patrimonio y la generación de beneficios para las comunidades; diversificar y mejorar la calidad de los productos para adaptarlos a la demanda; estrechar los vínculos entre localidades y empresas; elevar la calidad de los servicios y la capacitación de los recursos humanos; impulsar la aplicación de tecnologías digitales, y vincular estrechamente las actividades de promoción con el desarrollo de productos turísticos.



Hamasaki Takashi, director ejecutivo y responsable de la División de Negocios de la KTO, recordó los históricos intercambios entre Vietnam y Kyushu y destacó el papel de su organización en la promoción de esta región, integrada por siete prefecturas, como un destino turístico conjunto.



Señaló que sus atractivos naturales, aguas termales, gastronomía y cultura tradicional ofrecen numerosas posibilidades para diseñar itinerarios variados y atraer visitantes no solo a Fukuoka, sino también a otros destinos de la región.



El foro incluyó dos mesas redondas dedicadas a la conexión de mercados y al desarrollo de productos turísticos diferenciados.



La primera abordó la conectividad aérea y ferroviaria, junto con las estrategias de promoción, como factores clave para ampliar los mercados e incrementar los flujos turísticos en ambas direcciones.



Representantes del Aeropuerto Internacional de Fukuoka, JR Kyushu, Vietnam Airlines, la Organización Nacional de Turismo de Japón (JNTO) y la Asociación Japonesa de Agentes de Viajes (JATA) intercambiaron opiniones sobre las conexiones de transporte, las tendencias del mercado y las medidas para atraer tanto a turistas vietnamitas a Kyushu como a visitantes de esta región japonesa a Vietnam.



La segunda mesa redonda se centró en mejorar la competitividad de los destinos mediante la puesta en valor de la cultura, la gastronomía, los pueblos artesanales y las experiencias locales. Representantes de la VNAT, Vietjet Air y empresas de ambos países debatieron sobre el desarrollo de nuevos productos turísticos, el fortalecimiento de la cooperación empresarial y la transformación de las oportunidades existentes en itinerarios concretos y comercializables.



En el marco del evento también se presentó oficialmente la “Red de Socios Turísticos Vietnam-Kyushu”, concebida para mantener los vínculos entre agencias, organizaciones, localidades y empresas más allá de la celebración del foro. Esta plataforma, de carácter abierto, voluntario y flexible, permitirá a sus integrantes intercambiar información, buscar socios, plantear iniciativas y promover proyectos de cooperación concretos.



Del 27 al 29 de noviembre, representantes de organismos oficiales y empresas participarán en un viaje de familiarización (FAM trip) por distintos destinos de las prefecturas de Oita, Fukuoka y Saga. La actividad les permitirá conocer directamente los recursos, productos y servicios turísticos de Kyushu, con el propósito de facilitar el diseño de nuevos itinerarios y ampliar las oportunidades de cooperación entre ambas partes./.

VNA