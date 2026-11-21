Hanoi (VNA)- El viceministro de Relaciones Exteriores, Le Anh Tuan, recibió en Hanoi al jefe representante de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) en Vietnam y a una delegación de voluntarios japoneses de alto nivel (JOCVs).



Durante el encuentro, efectuado la víspera, Anh Tuan reconoció que los proyectos de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) en general y el programa JOCVs en particular, han contribuido significativamente al desarrollo socioeconómico de Vietnam y al fortalecimiento de los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países durante los últimos 31 años.



Por su parte, Kobayashi Yosuke, jefe representante de JICA en Vietnam, informó sobre el envío de voluntarios japoneses al país y agradeció al Gobierno vietnamita y a los ministerios y organismos competentes por las condiciones favorables brindadas para la implementación del programa.



Representantes de los voluntarios que trabajan en ámbitos como la fisioterapia, la enseñanza del idioma japonés, el desarrollo cultural y el turismo comunitario compartieron sus experiencias de vida y trabajo en Vietnam.



También expresaron su agradecimiento al Gobierno vietnamita, organismos pertinentes y las localidades por la atención y el apoyo recibidos durante su estancia.



Asimismo, manifestaron su afecto por el país, el pueblo y la cultura vietnamitas, y expresaron su deseo de regresar a Vietnam una vez concluida su misión.



El viceministro Le Anh Tuan manifestó su satisfacción por el desarrollo cada vez más integral y sustancial, de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón, sustentada en un alto nivel de confianza política.



En este sentido, propuso al Gobierno japonés y a JICA seguir prestando atención e impulsando la cooperación bilateral en materia de AOD en general y el programa de envío de voluntarios en particular.



Abogó por ampliar el envío de voluntarios a ámbitos en los que Japón cuenta con fortalezas y Vietnam tiene necesidades, como el perfeccionamiento institucional, la innovación, la transformación digital y verde, la ciencia y la tecnología, así como la promoción de los intercambios culturales y entre los pueblos.



El viceministro expresó su deseo de que, tras regresar a Japón, los voluntarios sigan aprovechando sus conocimientos y el afecto que han desarrollado hacia Vietnam para convertirse en activos puentes de conexión y contribuir al fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación, así como al entendimiento mutuo entre los pueblos de ambos países./.

VNA