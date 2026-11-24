Hanoi (VNA) - El Primer Ministro de Vietnam ordenó acelerar las labores de rescate, investigar las causas de la explosión ocurrida hoy en el barrio de Dong Da, Hanoi, que dejó seis muertos, y adoptar medidas para garantizar la seguridad de los residentes afectados.



La directiva, emitida mediante el Despacho oficial número 75/CĐ-TTg, fue firmada por el viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc y dirigida a los ministerios, organismos de nivel ministerial y autoridades locales.



Según el documento, la explosión se produjo alrededor de las 8:00 del 24 de noviembre en un establecimiento de comida de la calle Nguyen Van Tuyet, en el barrio de Dong Da, y causó consecuencias especialmente graves. En nombre del Gobierno y del Primer Ministro, Pham Gia Tuc expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.



El jefe de Gobierno pidió al Ministerio de Seguridad Pública y a las autoridades de Hanoi continuar las operaciones de rescate y la reparación de los daños, así como adoptar medidas para evitar el derrumbe de las construcciones afectadas y proteger a los residentes de la zona. También instó a brindar apoyo material y psicológico a las familias damnificadas para que puedan estabilizar cuanto antes sus vidas.



Las autoridades de Hanoi, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, deberán investigar urgentemente las causas del incidente, determinar las responsabilidades y sancionar cualquier infracción conforme a la ley.



El Ministerio de Salud, por su parte, debe garantizar las mejores condiciones posibles para atender a las víctimas en los centros médicos de la capital.



Ante el aumento de las actividades recreativas y de la demanda de servicios, especialmente de restauración, de aquí al Año Nuevo Lunar de 2027, el Primer Ministro pidió al Ministerio de Seguridad Pública coordinarse con los organismos y las autoridades locales para reforzar la prevención y lucha contra incendios y explosiones, así como las labores de rescate. También instó a intensificar la divulgación de las normas y medidas de seguridad, realizar inspecciones y sancionar estrictamente las infracciones que provoquen consecuencias graves.



Según el Departamento de Salud de Hanoi, hasta las 13:00 del 24 de noviembre se habían registrado 16 víctimas: seis fallecidos y 10 personas que recibían atención médica de urgencia y tratamiento intensivo./.





VNA