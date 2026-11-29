Hanoi (VNA) – Un total de 72 entidades fueron reconocidas hoy en Hanoi en la cuarta edición de los premios «Iniciativas de Educación Inteligente – SEI Awards 2026», por sus propuestas y soluciones tecnológicas de valor práctico para la transformación digital y la innovación en el sector educativo.

La ceremonia fue organizada por el Instituto de Innovación y Transformación Digital, adscrito a la Unión de Asociaciones de Ciencia y Tecnología de Vietnam, en el marco del Foro de Tecnología y Transformación Digital en la Educación – Edtech Vietnam. El programa cuenta desde 2023 con el patrocinio del Ministerio de Educación y Formación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

En su intervención, Pham Ngoc Linh, vicepresidente de la Unión de Asociaciones de Ciencia y Tecnología de Vietnam, destacó que, en el contexto de la cuarta revolución industrial y ante el rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías digitales, la transformación digital no solo mejora la eficiencia de la gestión, la enseñanza y el aprendizaje, sino que también propicia la renovación de los modelos educativos, la formación de recursos humanos altamente cualificados y el fortalecimiento de la competitividad nacional.

El funcionario señaló tres orientaciones prioritarias: situar al estudiante en el centro y la calidad educativa como objetivo fundamental; promover la investigación y la aplicación responsable de la IA y las nuevas tecnologías; y reforzar la cooperación entre el Estado, los centros educativos, los científicos y las empresas.

Asimismo, afirmó que la Unión continuará coordinándose con ministerios, sectores, localidades y empresas para conectar a expertos, fomentar la investigación, asesorar en materia de políticas y difundir modelos eficaces de innovación.

Según el comité organizador, el programa recibió candidaturas de 352 entidades, entre organizaciones educativas y empresas. Tras las rondas preliminar y final de evaluación, fueron seleccionadas 72 entidades, con un total de 114 candidaturas, para recibir reconocimientos en las categorías de Entorno Educativo del Año y Líder Educativo Innovador; Innovación Educativa del Año e Impacto Educativo del Año.

Durante la ceremonia se entregaron certificados a personas, organizaciones, empresas e instituciones educativas por sus iniciativas destacadas. También se reconoció la contribución de las entidades colaboradoras, el jurado y las organizaciones de apoyo especializado en el proceso de evaluación y selección.

Los SEI Awards reconocen modelos, productos y soluciones de tecnología digital aplicados a la educación, al tiempo que promueven el uso de las tecnologías de la información, la transformación digital y la innovación para elevar la competitividad del sector educativo vietnamita.

El programa también contribuye a los objetivos del Programa Nacional de Transformación Digital y a la construcción de un Gobierno digital, una economía digital y una sociedad digital, así como a la implementación de las Resoluciones 57-NQ/TW, del 22 de diciembre de 2024, y 71-NQ/TW, del 22 de agosto de 2026, del Buró Político./.