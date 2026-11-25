Dien Bien, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la provincia de Dien Bien, en coordinación con la Oficina de la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) en Vietnam, celebró hoy el acto de lanzamiento del Mes de Acción por la Igualdad de Género y la Prevención y Respuesta a la Violencia de Género 2026.



Al evento asistieron dirigentes provinciales, Caroline T. Nyamayemombe, representante de ONU Mujeres en Vietnam, así como numerosos habitantes de los distintos grupos étnicos de la provincia.



La campaña se desarrolla en todo el país del 15 de noviembre al 15 de diciembre. En Dien Bien, el acto de lanzamiento se celebró bajo el lema “Empoderar a las niñas de minorías étnicas en la era digital”, en combinación con la Feria STEM GenAct, con el objetivo de fomentar la participación, la voz y el liderazgo de los jóvenes en la promoción de la igualdad de género.



En su discurso inaugural, Lo Van Cuong, vicepresidente permanente del Comité Popular provincial, destacó que, en el marco de la Estrategia Nacional sobre Igualdad de Género para el período 2021-2030, Dien Bien ha incorporado progresivamente los objetivos de igualdad de género a sus políticas de desarrollo socioeconómico.



Asimismo, la provincia ha prestado especial atención al apoyo a los medios de subsistencia, la asistencia a mujeres y niños en circunstancias difíciles, así como a la prevención de la violencia doméstica, la trata de personas y el abuso infantil.



Con el fin de lograr resultados concretos durante el Mes de Acción, Lo Van Cuong instó a los departamentos, organismos y autoridades locales a ampliar las oportunidades de formación profesional, empleo y desarrollo de medios de vida para las mujeres, así como a reforzar la capacidad de prevención, detección y asistencia temprana a las víctimas de violencia desde las propias comunidades.



También pidió a las localidades y organismos intensificar las actividades de comunicación dirigidas a los distintos grupos de población, mientras que el sector educativo debe crear más oportunidades para que los estudiantes participen en experiencias relacionadas con la ciencia y la tecnología, además de recibir orientación profesional acorde con sus aptitudes e intereses.

Caroline T. Nyamayemombe, representante de ONU Mujeres en Vietnam, interviene en el acto de lanzamiento. Foto: VNA

Por su parte, Caroline T. Nyamayemombe valoró los esfuerzos de Dien Bien por cumplir sus compromisos con la promoción de la igualdad de género y el avance de las mujeres y las niñas de minorías étnicas.



Afirmó que ONU Mujeres continuará acompañando a la provincia en la implementación efectiva de programas, proyectos e iniciativas concretas para impulsar la igualdad de género, prevenir y avanzar hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.



A finales de 2025, las 45 comunas y barrios de Dien Bien habían puesto en marcha modelos de prevención y lucha contra la violencia doméstica. La provincia contaba, además, con más de 600 colectivos para promover el desarrollo sostenible de las familias, cerca de 700 grupos de prevención y lucha contra la violencia doméstica y más de 800 direcciones comunitarias de confianza para brindar apoyo a las víctimas.



Paralelamente, las autoridades provinciales han promovido cursos de capacitación destinados a mejorar las competencias profesionales de funcionarios, empleados públicos y trabajadores de base en materia de igualdad de género y promoción del adelanto de la mujer.



No obstante, en numerosas zonas remotas, montañosas y fronterizas, las dificultades de desplazamiento y las limitadas oportunidades de formación profesional y empleo siguen restringiendo las posibilidades de una parte de las mujeres, especialmente las pertenecientes a minorías étnicas.



A ello se suman las responsabilidades relacionadas con el cuidado de la familia y los estereotipos sobre las profesiones, factores que pueden limitar las opciones de desarrollo de las mujeres y niñas./.