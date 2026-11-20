An Giang, Vietnam (VNA) - Phu Quoc prevé contratar a más de 14.000 trabajadores en 2027 para atender las necesidades de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), principalmente en los sectores turístico, aeroportuario y sanitario.



Para preparar esta demanda, la provincia de An Giang y el conglomerado Sun Group firmaron el 19 de noviembre un acuerdo de cooperación para desarrollar recursos humanos durante el período 2026-2031.



La iniciativa busca responder a las necesidades de personal para APEC 2027 y establecer una base laboral cualificada que contribuya al desarrollo sostenible de Phu Quoc una vez concluido el evento. Asimismo, abrirá nuevas oportunidades de empleo, formación profesional y desarrollo de carrera para los habitantes de la provincia de An Giang.



Mientras avanzan en Phu Quoc los proyectos estratégicos destinados a APEC 2027, incluidos el aeropuerto, el centro de convenciones, las infraestructuras de transporte y los complejos turísticos, la preparación de los recursos humanos para su funcionamiento se ha convertido en una prioridad.



En este contexto, el Departamento de Educación y Formación de An Giang y Sun Group firmaron un memorando de entendimiento en la sede del Comité Popular provincial. Ambas partes coordinarán programas formativos vinculados a las necesidades reales de las empresas, desde la orientación profesional y la enseñanza hasta las prácticas y la contratación.



Durante el acto, el presidente del Comité Popular de An Giang, Ho Van Mung, destacó que los recursos humanos constituyen uno de los factores determinantes para el desarrollo de Phu Quoc y de toda la provincia.



Instó a identificar claramente los perfiles profesionales, las cantidades necesarias y las necesidades de formación, así como a vincular la capacitación con compromisos de contratación que favorezcan la estabilidad laboral.



También pidió prestar especial atención a la orientación profesional de los estudiantes, en consonancia con las prioridades de desarrollo local.



En esta ocasión, las empresas de Sun Group de los sectores turístico, aeroportuario y sanitario suscribieron acuerdos con ocho centros educativos y de formación profesional de la provincia, entre ellos las universidades de An Giang y de Kien Giang, y diversos colegios y centros de formación profesional de ambas localidades.



Según los acuerdos, los estudiantes podrán adquirir experiencia en hoteles, complejos turísticos, parques de atracciones, hospitales y empresas de aviación del ecosistema de Sun Group durante su formación.



Las compañías participarán en el diseño de los programas educativos, enviarán especialistas para impartir clases y supervisar las prácticas, y darán prioridad a la contratación de candidatos que cumplan los requisitos profesionales.



La Escuela Intermedia de Turismo y Hostelería EHL-Phu Quoc (Academia de Turismo Sun) también firmó acuerdos de cooperación con los departamentos provinciales de Educación y Formación y de Asuntos Internos para ampliar las oportunidades de orientación profesional, capacitación, reciclaje laboral y conexión con el mercado de trabajo.



La iniciativa está dirigida tanto a estudiantes que terminan la educación secundaria como a trabajadores interesados en cambiar de profesión.



La academia aplicará un modelo de formación dual que combina conocimientos teóricos y prácticas empresariales desde el primer año.



Los alumnos podrán acceder a programas profesionales basados en los estándares de EHL Hospitality Business School, de Suiza, considerada una de las principales instituciones mundiales en formación de gestión hotelera y socio estratégico de Sun Group desde agosto de 2025.



Las prácticas representan hasta el 70% del programa formativo, lo que permitirá a los estudiantes adquirir experiencia en hoteles y complejos turísticos del grupo gestionados por marcas internacionales como JW Marriott, Conrad, Hilton, New World y Rixos./.

VNA