Hanoi (VNA) - Los residentes y visitantes de Hanoi podrán utilizar gratuitamente los autobuses subvencionados y las dos líneas de metro de la capital el próximo 24 de noviembre, con motivo del Día de la Cultura de Vietnam 2026.



El Centro de Gestión y Operación del Transporte de Hanoi informó hoy que la medida se aplicará a las 129 rutas de autobuses subvencionados y las dos líneas de metro: la 2A Cat Linh-Ha Dong y la 3.1 Nhon-Cau Giay.



En el caso de los autobuses, los pasajeros podrán obtener billetes directamente a bordo o a través de la aplicación ThevegiaothongHN y las billeteras electrónicas autorizadas, sin tener que realizar ningún pago.



En el metro, los usuarios podrán recibir billetes en las taquillas o utilizar la aplicación Hanoi Metro, tarjetas Visa y billeteras electrónicas compatibles. En caso de que se produzcan fallos en el sistema de billetes electrónicos, los operadores emitirán billetes impresos como alternativa.



Los pasajeros que dispongan de abonos mensuales o tengan derecho a la gratuidad conforme a la normativa vigente podrán utilizar sus tarjetas de transporte, documentos de identidad ciudadana – en el caso de las personas mayores y los niños – o códigos QR de sus cuentas de transporte para acceder a las estaciones.



El Comité Popular municipal ha encargado al Departamento de Construcción coordinar con las empresas de transporte la aplicación de esta política, garantizando la seguridad y continuidad del servicio.



También se supervisará la demanda de desplazamientos para ajustar la frecuencia y el número de viajes según las necesidades.



Además, se ha solicitado a los departamentos, organismos y localidades intensificar la difusión de la medida y coordinar acciones para garantizar la seguridad, el orden público y la circulación vial en las paradas de autobús, estaciones y otros puntos de acceso.



Según el Centro de Gestión y Operación del Transporte de Hanoi, la gratuidad del transporte público durante las festividades, el Año Nuevo y los grandes acontecimientos tiene como objetivo facilitar los desplazamientos de residentes y visitantes para realizar actividades culturales, comerciales y recreativas.



La iniciativa también busca fomentar el uso del transporte público, reducir la congestión del tráfico y contribuir a proyectar la imagen de una capital moderna, civilizada y respetuosa con el medio ambiente/..

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