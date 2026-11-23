Hanoi (VNA) - Con motivo del Día de la Cultura de Vietnam este próximo 24 de noviembre de 2026, cinco de los principales museos de Hanoi ofrecerán entrada gratuita a residentes y turistas.



A esta iniciativa se suma la Ciudadela Imperial de Thang Long, que podrá visitarse sin coste los días 23 y 24 de noviembre, ampliando así las opciones para descubrir el patrimonio histórico y cultural de la capital vietnamita.



Según la Circular N.º 167/2026/TT-BTC, emitida por el Ministerio de Finanzas el 10 de noviembre de 2026, un total de 13 espacios culturales y patrimoniales de todo el país ofrecerán acceso gratuito cada 24 de noviembre. Cinco de ellos se encuentran en Hanoi: museos de Etnología de Vietnam, Nacional de Historia, de Bellas Artes , de la Mujer de Vietnam y el de Historia Militar.



Uno de los espacios más interesantes para comenzar el recorrido es el Museo de Etnología de Vietnam, situado en la calle Nguyen Van Huyen. Sus exposiciones permiten conocer las tradiciones, las formas de vida y la identidad cultural de los 54 grupos étnicos que conviven en el país.



El recinto combina salas interiores con espacios al aire libre, entre los que destaca el Jardín Arquitectónico, donde se reproducen construcciones tradicionales como la casa comunal de los Ede y otras viviendas características de la Altiplanicie Occidental.



El 24 de noviembre, el museo abrirá gratuitamente de 8:30 a 17:30. Además, los visitantes podrán participar en juegos populares, disfrutar de actuaciones de música tradicional y descubrir propuestas interactivas y multimedia.



Para quienes deseen profundizar en el pasado del país, el Museo Nacional de Historia, con sedes en el número 1 de la calle Trang Tien y el 216 de la calle Tran Quang Khai, ofrece un recorrido por la evolución de Vietnam desde la prehistoria hasta la época contemporánea. Sus fondos reúnen piezas arqueológicas, objetos de la realeza, cerámicas, armas y documentos históricos.



La entrada será gratuita el 24 de noviembre, de 8:00 a 12:00 y de 13:30 a 17:00. Durante estas jornadas, el público también podrá visitar la exposición temática “El histórico invierno de 1946”, ubicada en la sede de la calle Tran Quang Khai.



Los aficionados al arte tienen una cita en el Museo de Bellas Artes de Vietnam, situado en el número 66 de la calle Nguyen Thai Hoc.



Sus colecciones recorren las distintas etapas de la creación artística vietnamita, desde la pintura popular y la escultura tradicional hasta las expresiones del arte moderno. A las obras expuestas se suma el propio edificio, cuya arquitectura combina elementos de influencia francesa con detalles decorativos inspirados en la identidad cultural del país.



Otra visita especialmente recomendable es la del Museo de la Mujer de Vietnam, en el número 36 de la calle Ly Thuong Kiet. A través de miles de fotografías, documentos y objetos, este espacio pone en valor el papel de las mujeres en la familia, la historia y la sociedad vietnamita. Sus exposiciones también permiten conocer las tradiciones, la indumentaria y las formas de vida de las féminas de las distintas regiones del país.



La oferta se completa con el Museo de Historia Militar de Vietnam, situado en el bulevar Thang Long. Sus amplias instalaciones albergan una importante colección de piezas relacionadas con los principales conflictos y acontecimientos militares de la historia nacional. Entre los objetos más destacados figuran aviones, tanques, piezas de artillería y armamento, incluidos el caza MiG-21 y el tanque T-54B número 843.

Con motivo del Día del Patrimonio Cultural de Vietnam (23 de noviembre) y el Día de la Cultura de Vietnam (24 de noviembre), el Centro de Conservación del Patrimonio de Thang Long - Hanoi anuncia la entrada gratuita al sitio patrimonial durante dos días consecutivos. Foto: Tap chi phunumoi

De acuerdo con su horario habitual, el museo abre de 8:00 a 16:30 los martes, miércoles, jueves, sábados y domingos.



Además de los cinco museos, la Ciudadela Imperial de Thang Long será otro de los grandes atractivos de estas jornadas culturales. Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, este complejo histórico y arqueológico conserva vestigios de más de mil años de historia vinculados al desarrollo de la antigua capital vietnamita.



Durante la visita, los interesados podrán recorrer algunos de sus enclaves más emblemáticos, como la puerta Doan Mon, el Palacio Kinh Thien, Hau Lau, la puerta Bac Mon y el yacimiento arqueológico del número 18 de la calle Hoang Dieu.



Con motivo del Día del Patrimonio Cultural de Vietnam, el 23 de noviembre, y del Día de la Cultura de Vietnam, el 24 de noviembre, el Centro de Conservación del Patrimonio de Thang Long-Hanoi ofrecerá entrada gratuita durante dos días consecutivos. El día 23, el acceso será gratuito para todos los visitantes, mientras que el día 24 estará reservado exclusivamente a los ciudadanos vietnamitas. El recinto abrirá de 8:00 a 17:00 y su acceso principal se encuentra en el número 19C de la calle Hoang Dieu.



El 24 de noviembre de 2026 marcará la primera celebración del Día de la Cultura de Vietnam en todo el país. La iniciativa busca poner en valor las tradiciones y el patrimonio cultural nacional, al tiempo que facilita el acceso de la población a espacios dedicados a la historia, el arte y la identidad vietnamita. La apertura gratuita de museos y lugares patrimoniales convierte esta fecha en una oportunidad para que residentes y turistas descubran la riqueza cultural de Hanoi, recorran la historia del país y se acerquen a su legado artístico sin tener que pagar entrada./.