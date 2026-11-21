Hanoi (VNA)- La ciudad de Hanoi inauguró hoy una serie de actividades con motivo del Día de la Cultura de Vietnam 2026 (24 de noviembre), en el área del monumento al rey Ly Thai To, junto al espacio peatonal del lago Hoan Kiem.



Las actividades se desarrollan del 21 al 24 de noviembre en los alrededores del lago Hoan Kiem y otros espacios culturales de la capital.



El evento busca honrar y promover los valores culturales más representativos de Vietnam y de Thang Long-Hanoi, en respuesta al Día de la Cultura de Vietnam, y al 80.º aniversario de la primera Conferencia Nacional de Cultura.



La programación comenzó esta mañana con una ceremonia de ofrenda de incienso en honor al rey Ly Thai To.



Uno de los principales atractivos es el desfile en el que participan más de 3.000 artesanos, artistas y habitantes de distintos barrios y comunas de Hanoi. A lo largo de las calles peatonales que rodean el lago Hoan Kiem, residentes y visitantes pueden disfrutar de representaciones artísticas tradicionales a cargo de las propias comunidades que preservan y transmiten este patrimonio.



En su discurso inaugural, el presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, destacó que el evento constituye una ocasión para honrar los valores perdurables de la cultura nacional y reconocer la labor de las generaciones que han preservado, enriquecido y transmitido el patrimonio.



Señaló que también busca despertar el orgullo, el sentido de responsabilidad y el espíritu creativo en el desarrollo cultural.



Al recordar el pensamiento del Presidente Ho Chi Minh expresado en la primera Conferencia Nacional de Cultura “La cultura debe iluminar el camino de la nación”, Dai Thang afirmó que la cultura es una fuente fundamental de fortaleza espiritual que contribuye a forjar el carácter y la vitalidad del pueblo vietnamita.



En la nueva etapa de desarrollo, subrayó la necesidad de combinar armoniosamente la preservación de la identidad nacional con la asimilación de los valores culturales de la humanidad, así como la tradición con la renovación y la creatividad, para que la población sea realmente protagonista tanto de la creación como del disfrute de los valores culturales.



En cuanto a Hanoi, la ciudad seguirá situando la cultura y las personas en el centro de su estrategia de desarrollo. Entre sus prioridades figuran la conservación y promoción del patrimonio, la formación de ciudadanos hanoianos elegantes, civilizados, solidarios y creativos, el impulso de las industrias culturales y los espacios creativos, así como la aplicación de tecnologías y la transformación digital en la preservación del patrimonio.



En el marco del evento se celebran diversas actuaciones artísticas en la plaza Dong Kinh Nghia Thuc, el área del monumento Cam Tu y el cruce de Trang Tien Plaza con la calle Hang Khay.



El Teatro de Marionetas Thang Long y el Teatro Dramático de Hanoi también ofrecen funciones diarias con obras y fragmentos dedicados a la capital, además de encuentros con artistas y actividades para experimentar el arte tradicional de las marionetas.



Distintos espacios de exposición y experiencias culturales, ubicados en la plaza oriental del lago Hoan Kiem, el Centro de Exposiciones de 93 Dinh Tien Hoang, el Centro Cultural Ho Guom y la sede del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Hanoi, presentan el patrimonio, los productos de los pueblos artesanales, las artes tradicionales y la vida cultural de la capital./.

VNA