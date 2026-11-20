Beijing (VNA) - Los estudiantes vietnamitas en China contribuyen a preservar la identidad nacional, fortalecer los vínculos comunitarios y difundir la cultura de su país entre amigos internacionales, con motivo del Día de la Gran Unidad Nacional (18 de noviembre) y el Día de la Cultura de Vietnam (24 de noviembre).



Nguyen Tien Minh, quien cursa una maestría en la Universidad Renmin de China y preside la filial de la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en ese centro, destacó la importancia de organizar actividades que conecten a los estudiantes, fomenten el apoyo mutuo y fortalezcan la solidaridad comunitaria.



Los jóvenes también participan en intercambios y festivales culturales internacionales para presentar las tradiciones, la historia y los logros de Vietnam. Según Tien Minh, cada estudiante puede convertirse, mediante sus conocimientos y acciones cotidianas, en un puente para transmitir la imagen de un país acogedor, dinámico y con una rica identidad cultural. Por ello, consideró que el amor a la patria debe expresarse tanto en la preservación de las raíces como en el esfuerzo académico y la responsabilidad hacia la comunidad.



Por su parte, Nguyen Phuong Cam Tu, estudiante de maestría en Periodismo Económico Internacional en la Universidad Tsinghua, señaló que promover la cultura nacional exige conocer profundamente sus raíces y particularidades. Como ejemplo, mencionó las diferencias entre Vietnam y China en la celebración del Festival del Barco del Dragón: mientras en China se recuerda la historia de Qu Yuan y se consume zongzi, en Vietnam la festividad está vinculada a la tradición de “eliminar los insectos dañinos”, el vino de arroz glutinoso y las frutas.



Sus experiencias de intercambio la han motivado a investigar más sobre la cultura vietnamita para presentarla de manera precisa y atractiva. Además, aprovecha sus trabajos académicos y su participación en actividades de comunicación universitaria para dar a conocer la realidad del país, desde sus empresas y población hasta su gastronomía y vida cotidiana.



Ambos estudiantes coincidieron en que la integración internacional debe ir acompañada del compromiso de preservar las raíces nacionales. A través de sus estudios, su trabajo y los intercambios cotidianos, los jóvenes vietnamitas en el extranjero contribuyen a mantener vivo el espíritu de unidad nacional y proyectar la imagen de un Vietnam rico en tradiciones y abierto al mundo./.

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