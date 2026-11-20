Kunming, Vietnam (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, acompañado de su esposa y de una delegación de alto nivel, partió esta tarde de la provincia china de Yunnan, concluyendo con éxito su participación en la 33.ª Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y su agenda de trabajo bilateral en China.



La participación del dirigente vietnamita en el APEC y sus actividades en China, realizadas del 17 al 20 de noviembre, responden a la invitación del secretario general del Partido Comunista de China y presidente, Xi Jinping, y su esposa.



En el marco de la Semana de Líderes Económicos del APEC 2026, To Lam asistió a la 33.ª Cumbre de Líderes Económicos del APEC. En sus intervenciones, compartió la visión y las propuestas de Vietnam para impulsar la cooperación del foro en la nueva etapa.



Propuso tres grandes orientaciones para seguir potenciando el papel del APEC: tomar la iniciativa en la promoción de un entorno abierto para el comercio y la inversión, generando nuevos impulsos para la integración y la conectividad económica; abrir nuevos espacios de desarrollo y crear nuevos motores de crecimiento, y promover el diálogo y la cooperación para fortalecer la confianza y mantener la estabilidad en favor del desarrollo.



Cabe destacar que, durante la reunión, Vietnam asumió oficialmente de manos de China la presidencia del APEC para 2027. Esta será la tercera ocasión en que el país asuma la responsabilidad de coordinar este importante foro económico regional. La Semana de Líderes Económicos está prevista en la zona especial de Phu Quoc, provincia sureña de An Giang.



Al pronunciar un discurso en la Cumbre Empresarial del APEC 2026, To Lam expuso la visión estratégica de Vietnam en su entrada en una nueva era de desarrollo, basada en un modelo de crecimiento autosuficiente, innovador, humanista, sostenible e integrado internacionalmente.

Jóvenes de la provincia de Yunnan despiden al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, a su esposa y a la delegación de alto nivel de Vietnam en el Aeropuerto Internacional de Changshui, en la ciudad de Kunming. Foto: Thong Nhat – VNA

Al margen de la Semana de Líderes Económicos, el máximo dirigente vietnamita mantuvo importantes encuentros bilaterales con líderes de diversas economías y recibió a representantes de la Alianza Empresarial Estados Unidos-APEC.



Los socios valoraron altamente los logros de desarrollo y la posición de Vietnam, y reafirmaron su apoyo y disposición a coordinar estrechamente con el país para garantizar el éxito de la organización del APEC 2027.



En cuanto a las actividades bilaterales con China, el líder vietnamita sostuvo conversaciones con Xi Jinping y recibió al secretario del Comité del Partido Comunista de China en la provincia de Guangdong, al secretario del Comité del Partido en Yunnan, al jefe ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China), John Lee Ka-chiu, y a dirigentes de importantes grupos empresariales.



Ambas partes acordaron seguir profundizando la Asociación de Cooperación Estratégica Integral y construir una Comunidad de futuro compartido Vietnam-China con significado estratégico. Asimismo, coincidieron en impulsar la conectividad de infraestructuras estratégicas y la cooperación en economía, comercio, ciencia y tecnología, transformación digital e intercambios pueblo a pueblo.



En el Foro de Conectividad Tecnológica e Innovación Vietnam-Gran Área de la Bahía de China, organismos, institutos de investigación, universidades y empresas de ambos países anunciaron documentos de cofinanciación de cuatro proyectos conjuntos de investigación, intercambiaron 16 memorandos de entendimiento sobre cooperación y pusieron en marcha una nueva ruta aérea que conecta Vietnam con la región de la Gran Área de la Bahía.



Como parte de su programa en la ciudad de Kunming, provincia de Yunnan, el mandatario, su esposa y la delegación vietnamita rindieron homenaje y presentaron una ofrenda floral en su visita al antiguo lugar de residencia del Presidente Ho Chi Minh. También participaron en una ceremonia de plantación de árboles conmemorativos en el Bosque de la Amistad Internacional, asistieron al Foro de Conectividad Estratégica para el Desarrollo de Vietnam y el Suroeste de China, se reunieron con la comunidad vietnamita residente en Yunnan, y pronunciaron un discurso en el programa Viaje Rojo, destinado a fomentar la investigación y el aprendizaje de los jóvenes vietnamitas.



La visita de trabajo del máximo dirigente concluyó con resultados satisfactorios, reafirmando la firmeza, el prestigio y la nueva posición de Vietnam en el proceso de integración internacional, al tiempo que contribuyó a profundizar los vínculos de amistad tradicional y cooperación integral entre Vietnam y China, dotándolos de un carácter cada vez más sustancial y efectivo./.



