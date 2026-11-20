Sídney (VNA) - Los avances en digitalización del comercio e innovación alcanzados en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos de APEC, celebrada en Shenzhen (China), ofrecen una base para que Vietnam impulse iniciativas concretas durante su año como anfitrión del foro en 2027, según el profesor emérito Carl Thayer, de la Academia de Defensa de Australia, dependiente de la Universidad de Nueva Gales del Sur.



En una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Sídney, Thayer destacó que uno de los principales resultados de la reunión fue concretar las orientaciones de cooperación en transformación digital e innovación. La Declaración de Líderes, el Marco de Cooperación de APEC sobre Digitalización del Comercio 2027-2030 y el Plan Maestro de Conectividad de APEC sientan las bases para promover el comercio sin papel, el comercio electrónico transfronterizo y la participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la transformación digital.



No obstante, recordó que APEC funciona por consenso, sus compromisos son voluntarios y carece de mecanismos sancionadores. Por ello, la eficacia de los documentos aprobados dependerá de su aplicación por las economías miembros. Vietnam podrá aprovechar 2027, primer año de implementación del marco sobre digitalización comercial, para incorporar iniciativas concretas a la agenda del foro.



Thayer también valoró el discurso del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en la Cumbre Empresarial de APEC. A su juicio, vincular la transformación digital con la formación de los trabajadores, el apoyo a las pymes y la reducción de la brecha digital refleja la convergencia entre las prioridades nacionales y las regionales.



En cuanto al objetivo de establecer el Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP), el experto consideró que la cooperación digital podría constituir un primer paso, al ofrecer soluciones compartidas en ámbitos como el comercio, la salud y la adaptación a los cambios demográficos.



Al referirse a las oportunidades que ofrece la presidencia de APEC, Thayer afirmó que Vietnam podrá convocar reuniones y orientar la agenda, pero los resultados dependerán del consenso de todos los miembros.



Como antecedente, recordó la experiencia vietnamita de 2017, cuando las negociaciones al margen de la Cumbre de APEC en Da Nang contribuyeron a que los otros 11 países firmantes del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), tras la retirada de Estados Unidos, acordaran sus principales contenidos. El pacto dio lugar posteriormente al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).



El experto recomendó a Vietnam aprovechar el período preparatorio para consultar a las economías miembros y construir consensos antes de la Semana de Líderes. Su pertenencia a la ASEAN también le ofrece canales adicionales de coordinación con los socios del Sudeste Asiático.



Asimismo, consideró importante promover la participación de los dirigentes de las principales economías. En su opinión, las posibles visitas a Vietnam del secretario general del Partido Comunista de China y presidente del país, Xi Jinping, y del presidente ruso, Vladimir Putin, podrían abrir nuevas oportunidades de diálogo de alto nivel.



Thayer concluyó que la ventaja de Vietnam reside en la coincidencia entre las prioridades de cooperación de APEC y sus propios objetivos de desarrollo. Alcanzar pronto un consenso sobre la digitalización del comercio y el apoyo a las pymes permitiría al país presentar resultados concretos durante su presidencia de 2027./.

VNA