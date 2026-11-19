Shenzhen, China (VNA) – Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, participó hoy en un programa organizado para las cónyuges de los dirigentes y representantes de las economías de APEC en la ciudad china de Shenzhen, China.

El evento fue presidido por la profesora Peng Liyuan, esposa del secretario general del Partido Comunista de China y presidente de ese país, Xi Jinping.

Las invitadas visitaron una exposición sobre la cultura china, participaron en una merienda y disfrutaron de un espectáculo musical.

Ngo Phuong Ly y Peng Liyuan celebraron su reencuentro en Shenzhen y recordaron su encuentro en abril pasado durante la visita de Estado de To Lam a China. Comentaron las presentaciones cuidadosamente preparadas por artistas locales para dar la bienvenida a las esposas.

La primera dama de Vietnam afirmó que el viaje a China junto al máximo líder del país le causó una gran impresión y expresó su esperanza de que ambas partes vuelvan a reunirse próximamente para intercambiar opiniones sobre las culturas y artes distintivas de ambos países.

En el evento, su Ao dai (traje tradicional vietnamita) recibió elogios de las demás esposas de representantes de APEC, quienes admiraron la gracia y la elegancia del atuendo tradicional vietnamita.

Las esposas también expresaron su deseo de visitar Vietnam próximamente durante el Año del APEC 2027.

Ngo Phuong Ly, tras agradecer los encuentros, manifestó su interés en volver a verlas en la Semana de Líderes Económicos de APEC 2027 en Phu Quoc./.