Hanoi (VNA) – El general Luong Tam Quang, miembro del Buró Político y ministro de Seguridad Pública de Vietnam, recibió hoy en esta capital a Aleksandr Venediktov, vicesecretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia.



Tras expresar su satisfacción por volver a reunirse con Venediktov después de su encuentro en mayo de 2026, Luong Tam Quang agradeció al Consejo de Seguridad de Rusia la cálida acogida brindada a la delegación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam durante su participación en el primer Foro Internacional de Seguridad, celebrado en Moscú.



El funcionario señaló que la visita de Estado a Rusia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, en septiembre de 2026 abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales. Tras esta visita, Vietnam elaboró un plan de acción con objetivos y plazos concretos, centrado en la ejecución de proyectos estratégicos y el impulso de la cooperación en sectores clave.



Sobre la base de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia, la cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y los organismos rusos de seguridad y aplicación de la ley continúa fortaleciéndose.



Reiteró que ambas partes mantienen intercambios de delegaciones a distintos niveles y avanzan en la implementación de los acuerdos firmados, al tiempo que intensifican el intercambio de información y la coordinación en ámbitos como la seguridad, la inteligencia, la respuesta a emergencias, la investigación, los procedimientos judiciales, la ciberseguridad, la industria de seguridad y la formación de personal.



Al valorar los resultados de la sexta consulta sobre seguridad internacional, Luong Tam Quang destacó que ambas partes mantuvieron un intercambio franco y abierto sobre la situación de seguridad internacional. Asimismo, reconoció el importante papel de la Oficina del Consejo de Seguridad de Rusia en el mantenimiento de los mecanismos de diálogo y coordinación bilateral.



Ante la evolución compleja e imprevisible de la situación mundial y regional, el ministro propuso revisar y concretar los acuerdos alcanzados, seleccionando ámbitos de cooperación acordes con las necesidades de cada parte. También subrayó la importancia de la coordinación entre ambos organismos para resolver las dificultades y garantizar el avance de los proyectos prioritarios.



En materia de ciencia y tecnología, Luong Tam Quang propuso explorar nuevas posibilidades de cooperación en la aplicación de tecnologías avanzadas, la transferencia tecnológica y la investigación y desarrollo de nuevos materiales de importancia estratégica.



Asimismo, destacó la necesidad de intensificar los intercambios de delegaciones y la formación de recursos humanos altamente cualificados, así como de establecer vínculos entre centros de investigación y formación, empresas tecnológicas y expertos para desarrollar programas y proyectos concretos.



El ministro reafirmó que el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam respalda las iniciativas del Consejo de Seguridad de Rusia que contribuyan a la paz y la estabilidad regional e internacional.



En esta ocasión, agradeció al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergey Shoigu, la invitación a participar en el segundo Foro Internacional de Seguridad, previsto para mayo de 2027 en Moscú, y manifestó su intención de asistir.



Por su parte, Aleksandr Venediktov destacó la confianza mutua en la cooperación entre la Oficina del Consejo de Seguridad de Rusia y el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam.



Expresó su deseo de que ambos organismos coordinen eficazmente la implementación de los acuerdos alcanzados por los dirigentes de alto nivel de los dos países, así como de los compromisos establecidos entre el ministro Luong Tam Quang y el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Sergey Shoigu.



Venediktov también valoró positivamente las propuestas presentadas por Luong Tam Quang durante el primer Foro Internacional de Seguridad celebrado en Moscú, al considerar que contribuyen a impulsar la cooperación internacional para hacer frente a los desafíos de seguridad global./.

VNA