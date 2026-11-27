Bishkek (VNA) - La Embajada de Vietnam en Kazajistán, concurrente en Kirguistán, celebró una ceremonia de ofrenda floral en homenaje al Presidente Ho Chi Minh y el seminario “El Presidente Ho Chi Minh: un puente de amistad entre Vietnam y Kirguistán en la nueva era”.



La actividad, realizada el 26 de noviembre, en la capital kirguisa, Bishkek, se enmarcó en una serie de eventos con motivo del Día de la Gran Unidad Nacional (18 de noviembre) y el Día de la Cultura Vietnamita (24 de noviembre).



En el acto participaron el embajador de Vietnam, Nguyen Thanh Le, representantes de la comunidad vietnamita en Kirguistán, directivos y empleados del Grupo ROX, así como académicos locales y amigos internacionales.



Ante el monumento al Presidente Ho Chi Minh en Bishkek, el embajador Nguyen Thanh Le, acompañado por la delegación y miembros de la comunidad vietnamita, depositó una ofrenda floral y guardó un minuto de silencio en memoria del líder vietnamita. A continuación, los participantes asistieron al seminario y la proyección de un documental sobre la vida y el pensamiento diplomático del Presidente Ho Chi Minh.



En su intervención, el embajador Nguyen Thanh Le recordó la visita del Presidente Ho Chi Minh a la ciudad de Frunze, actual Bishkek, el 28 de julio de 1959. Durante aquella estancia, el líder vietnamita visitó la granja ganadera Strelnikova y una exposición agrícola, donde conoció de cerca las experiencias de desarrollo económico de Kirguistán, especialmente en los sectores agrícola y ganadero.



Aquella visita no solo reflejó el interés de Ho Chi Minh por la vida y el trabajo del pueblo kirguís, sino que también contribuyó a estrechar los lazos de amistad entre ambos pueblos. Su cercanía y sinceridad dejaron una profunda huella y sentaron las bases de una relación que las sucesivas generaciones han mantenido y fortalecido hasta nuestros días.



El embajador Nguyen Thanh Le agradeció a las autoridades y al pueblo kirguís el afecto y respeto que profesan al Presidente Ho Chi Minh y a Vietnam.



El monumento en honor al líder vietnamita, inaugurado en Bishkek el pasado 31 de agosto, se ha convertido en un lugar de encuentro donde la comunidad vietnamita y los habitantes locales pueden rendirle homenaje y conocer mejor Vietnam.



Asimismo, el embajador expresó su deseo de que los vietnamitas residentes en Kirguistán sigan preservando su lengua materna, transmitan las tradiciones y los valores culturales nacionales a las nuevas generaciones y mantengan la solidaridad y el apoyo mutuo. De este modo, contribuirán a proyectar una imagen positiva de Vietnam y de su pueblo ante la sociedad kirguisa.



Durante el encuentro, representantes de la comunidad vietnamita y del sector empresarial felicitaron al embajador Nguyen Thanh Le por la reciente presentación de sus cartas credenciales ante el presidente de Kirguistán.



También manifestaron su deseo de que la Embajada siga acompañándolos y brindándoles apoyo en su vida cotidiana, su proceso de integración y el desarrollo de sus proyectos de inversión en el país. Por su parte, el Grupo ROX expresó su confianza en que sus proyectos contribuyan a crear nuevos puestos de trabajo para ciudadanos de ambos países e impulsen el desarrollo socioeconómico de Kirguistán.



El intercambio con académicos locales y amigos internacionales dio lugar a numerosos testimonios sobre los primeros años de establecimiento de la comunidad vietnamita en Kirguistán y sus experiencias de vida, incluidos los recuerdos vinculados al lago Issyk-Kul. Estas historias pusieron de relieve que la amistad entre ambos pueblos no solo forma parte de la historia, sino que también se manifiesta en la vida cotidiana y en las relaciones personales de quienes comparten este territorio.



La actividad permitió reafirmar el valor del legado de amistad que dejó el Presidente Ho Chi Minh y, al mismo tiempo, identificar nuevas oportunidades para impulsar la cooperación cultural, fortalecer los vínculos entre las comunidades y promover las inversiones y los intercambios empresariales. Todo ello contribuirá a profundizar y consolidar las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y Kirguistán en los próximos años./.

VNA