Moscú (VNA) - El embajador de Vietnam en Kirguistán, Nguyen Thanh Le, afirmó que trabajará para fortalecer las relaciones bilaterales en todos los ámbitos al presentar sus cartas credenciales al presidente kirguís, Sadyr Japarov, en el Palacio Presidencial Yntymak Ordo, en Biskek.

Durante la ceremonia, celebrada la víspera, Japarov felicitó a Nguyen Thanh Le por su nuevo cargo y expresó su confianza en que contribuirá a consolidar la amistad, intensificar el diálogo político y ampliar la cooperación mutuamente beneficiosa entre ambos países.

En los últimos años, las visitas y los contactos de alto nivel han reforzado la confianza política y abierto nuevas perspectivas para las relaciones bilaterales. Entre los hitos más destacados figuran la visita oficial a Vietnam del presidente del Gabinete de Ministros de Kirguistán, Adylbek Kasymaliev, en marzo de 2025, y el encuentro entre la vicepresidenta vietnamita, Vo Thi Anh Xuan, y el presidente Sadyr Japarov en Biskek, en agosto de 2026.

En esos contactos, ambas partes acordaron intensificar los intercambios de delegaciones, mantener las reuniones de alto nivel y las consultas políticas, así como aplicar eficazmente los acuerdos alcanzados. El fortalecimiento de los vínculos entre organismos, organizaciones y empresas de los dos países contribuirá a traducir las orientaciones de cooperación en programas y proyectos concretos, en beneficio de sus ciudadanos y empresas.

Los ámbitos económico, comercial y de inversión todavía cuentan con un amplio potencial de desarrollo. Ambos países pueden reforzar la conexión entre sus mercados y aprovechar el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática, de la que Kirguistán es miembro, para ampliar el intercambio comercial, además de desarrollar la cooperación en transporte, agricultura y turismo.

Los proyectos de empresas vietnamitas en Kirguistán en los sectores de la energía y las infraestructuras urbanas también contribuyen a ampliar el alcance de la cooperación bilateral. Paralelamente, los intercambios culturales, educativos y entre los pueblos siguen siendo una base importante para fomentar el entendimiento y estrechar los lazos de amistad entre ambas naciones.

Por su parte, Kirguistán manifestó su disposición a apoyar y coordinarse con el embajador vietnamita para que cumpla satisfactoriamente su misión y contribuya a estrechar las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países./.