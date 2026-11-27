Singapur (VNA) - Durante su visita de trabajo a Singapur, una delegación de alto nivel del Tribunal Popular Supremo de Vietnam, encabezada por Nguyen Van Quang, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de dicha institución, mantuvo una reunión, en formato presencial y virtual, con expertos internacionales para intercambiar experiencias sobre la creación y puesta en funcionamiento de un Tribunal Especializado en el Centro Financiero Internacional de Vietnam.



La delegación fue recibida por Francis Xavier, abogado sénior del bufete Rajah & Tann LLP, quien estuvo acompañado por un grupo de expertos con amplia experiencia en el funcionamiento de tribunales especializados en centros financieros internacionales.



Durante el encuentro, ambas partes intercambiaron información y experiencias sobre el proceso de establecimiento y la situación operativa de los Centros Financieros Internacionales de Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, así como los preparativos para la creación del Tribunal Especializado.



Además, abordaron cuestiones relacionadas con los procedimientos judiciales, la independencia y las competencias de este órgano jurisdiccional, su relación con el arbitraje, las normas procesales aplicables, las reglas de conducta, la creación de un consejo consultivo y de una estructura de apoyo, así como los salarios y las remuneraciones de los jueces y del personal del tribunal.



El presidente del Tribunal Popular Supremo, Nguyen Van Quang, valoró positivamente las opiniones y recomendaciones formuladas por los expertos internacionales y les extendió una invitación para participar en el seminario internacional titulado “Construcción de un Tribunal Especializado en el Centro Financiero Internacional de Vietnam”, previsto para enero de 2027 en Hanoi.



Asimismo, expresó su satisfacción ante la posibilidad de que los expertos contribuyan con propuestas sobre la organización y preparación del evento, además de presentar ponencias en el seminario.



El 26 de noviembre, Nguyen Van Quang también se reunió con un grupo de pasantes del Tribunal Popular Supremo que actualmente realizan prácticas en el Tribunal Comercial Internacional de Singapur.



Tras escuchar el informe sobre los resultados de sus investigaciones y actividades de formación, Nguyen Van Quang les transmitió orientaciones y los alentó a redoblar sus esfuerzos en el estudio y la investigación para completar satisfactoriamente su programa de prácticas en Singapur.



El 27 de noviembre, la delegación asistió a la ceremonia conmemorativa del bicentenario de la creación del sistema judicial de Singapur, celebrada en la sede del Tribunal Supremo de ese país./.

VNA