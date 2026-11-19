Guangdong, China, 19 nov (VNA) – En el marco de la visita a China del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, con motivo de la 33.ª Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), su esposa, Ngo Phuong Ly, visitó el 18 de noviembre el Centro de la Mujer y la Infancia de Shenzhen, en la provincia de Guangdong.



Durante el recorrido, Ngo Phuong Ly conoció sobre la arquitectura colorida y sostenible del edificio, su modelo de gestión y diversas actividades destinadas a preservar y promover las artes y los oficios tradicionales, como el tejido y teñido de seda Xiangyunsha, el recorte de papel y el modelado de figuras.



También visitó espacios dedicados a actividades benéficas, aulas de educación infantil, un museo de ciencias y un taller de robótica para niños.



Tras conocer estas instalaciones, destacó el entorno educativo que combina ciencia, tecnología, naturaleza y arte para estimular la curiosidad y la creatividad de los niños, y consideró que esta experiencia ofrece valiosas enseñanzas que Vietnam podría estudiar y aplicar.



Ngo Phuong Ly mostró especial interés por una exposición dedicada al papel y las contribuciones de varias generaciones de mujeres al desarrollo de Shenzhen, que refleja cómo estas no solo se benefician de las políticas públicas, sino que también desempeñan un papel activo en el crecimiento socioeconómico de la ciudad.



La señora Ngo Phuong Ly (en el centro) y otras personas durante el recorrido por el Centro de la Mujer y la Infancia de Shenzhen, el 18 de noviembre de 2026. (Foto: VNA)



Al referirse a las instituciones y los programas de Vietnam destinados a promover el bienestar de las mujeres y los niños, subrayó la importancia de ampliar el acceso de las mujeres a las tecnologías y fomentar su empoderamiento digital, así como de ayudar a los niños a desarrollar competencias digitales y capacidad de adaptación ante los cambios derivados de la inteligencia artificial, la transformación digital, el envejecimiento demográfico y el cambio climático.



Asimismo, valoró la estrecha colaboración entre las autoridades, las empresas, las organizaciones sociales y la comunidad local en la gestión del complejo, que contribuye a prestar apoyo a los grupos vulnerables.



Tras agradecer a las autoridades de Shenzhen su cálida acogida, la esposa del máximo dirigente vietnamita expresó su deseo de que ambas partes intensifiquen los intercambios de experiencias, las visitas de delegaciones y la cooperación en programas dirigidos a mujeres, niños y jóvenes, contribuyendo así a fortalecer el entendimiento mutuo, la amistad y la solidaridad entre los pueblos de Vietnam y China.



Previamente, esa misma mañana, Ngo Phuong Ly visitó el Museo de Nanshan, en Shenzhen, donde recorrió una exposición temática sobre las tradicionales bolsitas bordadas y los saquitos aromáticos chinos./.