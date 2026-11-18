Beijing (VNA) - El fortalecimiento de la cooperación económica y comercial, la conectividad de infraestructuras y el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial (IA) permitirán a Vietnam y China ampliar el potencial de desarrollo bilateral y contribuir a consolidar el papel de Asia-Pacífico como motor del crecimiento mundial.

Así lo afirmó Liu Ying, investigadora del Instituto de Estudios Financieros Chongyang de la Universidad Renmin de China, en una entrevista concedida a reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing.

Según Liu Ying, durante los próximos cinco años, con una previsión de crecimiento económico de alrededor del 5% para China y el objetivo de Vietnam de alcanzar una tasa de crecimiento del 10% o superior, ambos países disponen de un amplio potencial para intensificar la cooperación en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), especialmente en la transformación industrial, la conectividad y el comercio.

China es actualmente el mayor socio comercial de Vietnam, mientras que el país indochino figura entre los principales socios comerciales de China dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

La experta consideró que el fortalecimiento de la cooperación económica, comercial y de inversiones, junto con la reducción de las barreras al comercio y la inversión, contribuirá al desarrollo de ambos países y a la integración económica regional, con miras al establecimiento del Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP).

En materia de conectividad, señaló que la conclusión del Plan de Conectividad de APEC para el período 2015-2025 abre oportunidades para impulsar nuevas iniciativas de cooperación. La conectividad debe desarrollarse de manera integral en tres dimensiones: infraestructuras, armonización de normas y estándares, e intercambios entre los pueblos.

En este sentido, Vietnam y China necesitan acelerar el desarrollo de infraestructuras de transporte, energía y computación, así como promover los proyectos ferroviarios que conectan ambos países.

Según la experta, la mejora de las infraestructuras y la conectividad no solo facilitará el transporte de mercancías y atraerá inversiones, sino que también contribuirá a elevar la competitividad y estimular el crecimiento económico.

En cuanto a la transformación industrial, Liu Ying comentó que ambos países deben aprovechar las oportunidades que ofrece la Cuarta Revolución Industrial, especialmente la IA, para impulsar la innovación, la transformación digital y el desarrollo verde.

China cuenta con ventajas en la producción de robots industriales y el desarrollo de grandes modelos de IA, mientras que Vietnam ocupa una posición destacada en sectores manufactureros y de exportación, como el de los teléfonos inteligentes. Estas fortalezas constituyen una base para intensificar la cooperación bilateral y modernizar las cadenas industriales y de suministro.

Asimismo, la transición hacia energías verdes desempeña un papel importante en el desarrollo de infraestructuras de IA y centros de computación. Citando un informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), la esspecialista indicó que el coste nivelado de la electricidad (LCOE) de los proyectos de energía eólica y solar a escala mundial disminuyó más del 60% y el 80%, respectivamente, durante los últimos diez años, en gran medida gracias a la capacidad de producción verde de China.

De acuerdo con Liu Ying, la cooperación energética verde entre Vietnam y China contribuirá a garantizar el suministro eléctrico necesario para el desarrollo, especialmente en un contexto en el que la IA exige cada vez mayor capacidad de procesamiento y consumo de electricidad. De este modo, la cooperación bilateral no solo impulsará la transformación industrial, sino que también contribuirá al crecimiento basado en la innovación en toda la región de Asia-Pacífico./.